La "Casa del Encuentro" le pide a Vidal que cumpla su promesa y les brinde un hogar

Referentes del espacio solidario ubicado en Salta al 2700 insisten con el pedido a la gobernadora ya que en noviembre deberán abandonar el lugar que actualmente alquilan.

Los referentes de la "Casa del Encuentro", un espacio que brinda contención a personas en situación de discapacidad y en estado de extrema vulnerabilidad, buscan desde hace tiempo que la gobernadora María Eugenia Vidal brinde una respuesta y cumpla con la promesa que les hizo en septiembre del año pasado de tener un nuevo hogar que les garantice un funcionamiento pleno.

Alejandra Campana, la titular de la Asociación Carisma y Signo, recordó que el lugar solidario funciona desde hace 7 años en Mar del Plata gracias al "esfuerzo de amigos" que prestan su colaboración. "Nosotros alquilamos y en 2018 la visita de Vidal nos dio esperanza: sin que le pidiéramos una casa, ella se comprometió públicamente a comprar una", aseguró.

Casa del Encuentro UNA CASA DE ENCUENTRO QUE TRABAJA CON EL AMOR POR EL OTRO A Rosana la conocí en Carmen de Patagones y me contó sobre la Casa del Encuentro Carisma y Signo, de Mar del Plata, que lleva adelante junto a otros vecinos. Ahí trabajan con mucho amor y dedicación para que chicos con capacidades diferentes y que no tienen familia encuentren contención y oportunidades. Hacen manualidades y talleres, pero por sobre todo comparten buenos momentos. Hoy recorrí Mar del Plata y pasé a visitarla para conocer a los chicos y todo lo que hacen por ellos. Coro Namaste y Casa del Encuentro Posted by María Eugenia Vidal on Friday, August 17, 2018

En declaraciones a 0223, la referente de la entidad destacó también que, en aquel momento, la mandataria brindó una "rápida" ayuda a través del envío de dinero para alquilar una casa deteriorada en Salta al 2700 pero con opción de compra. "Ese compromiso era hasta noviembre de 2019 y mientras tanto nosotros la fuimos arreglando la casa. Pero hace dos meses nos avisaron que el dueño ya tiene un comprador", señaló.

Tras el duro revés, Campana reconoció que desde el Gobierno bonaerense se volvió a enviar una ayuda y "otro compromiso económico para enero del 2020" pero sin dar cumplimiento a lo que se había planteado Vidal inicialmente. "La realidad es que la promesa era de compra. Yo entiendo la situación general que estamos pasando pero Vidal misma hizo público esto en Facebook", apuntó.

La responsable de la asociación, que también fue fundadora hace 11 años del coro Namaste que está destinado para personas con parálisis cerebral, se mostró decepcionada por la situación aunque al mismo tiempo dijo "estar acostumbrada a que no se cumplan las promesas de los políticos". "Daniel Scioli nos había prometido una combi para el coro que nunca llegó", rememoró.

"A Vidal le escribí varias veces pero no me contesta. Y la verdad que el rostro de decepción en personas con discapacidad que fueron abandonados me genera un dolor inmenso. Espero que la gobernadora pueda cumplir con lo que nos prometió", manifestó Campana.