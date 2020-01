Y un día, la gente volvió a comprar en Juan B. Justo

La crisis venía castigando al sector comercial de la avenida y esta afluencia de turistas generó una reactivación en la zona. Comerciantes informaron que mejoraron las ventas y hay buenas expectativas para febrero.

Luego de años de temporadas flojas e inviernos desoladores, la zona comercial de la avenida Juan B. justo vive un verano con una cantidad de gente que hacía tiempo no se veía. Ésto, según comerciantes y trabajadores, se traduce en mejores ventas, algo que para el sector era vital. Esta importante afluencia de turistas en la ciudad, da respiración boca a boca a uno de los paseos comerciales más castigados por la crisis.

0223 hizo una recorrida por la zona para dialogar con los comerciantes y evaluar los efectos de la temporada que, como vienen sosteniendo desde distintos sectores de la economía relacionada con el turismo, es una "de las mejores de los últimos años". El caso de Juan B. Justo tiene la particularidad que, desde hace tiempo en la avenida se daba una marcada caída de las ventas e inclusive el cierre de locales.

Silvia, del local de Genoa, marca tradicional de la actividad textil que está en Juan B. Justo 1532, sostuvo que la temporada "viene muy bien, se ve mucha gente, también en toda la costa, y estamos muy contentos con la cantidad de turistas que nos han visitado". Según la mujer, esa cantidad de personas "se traduce en mejores ventas, se está trabajando, y hay muchas consultas".

Para Silvia, las expectativas pasan por "que continúe la cantidad de gente que ha venido, el turismo, así hay trabajo". Para la trabajadora, que cuenta con 20 años de experiencia en Juan B. Justo, "se ve mucha más gente que otros años, te das cuenta no sólo en los comercios sino también en las playas, en los estacionamientos, el tránsito en el centro, hace bastante que no se veía esta cantidad".

Según la mujer, este movimiento "lo necesitaba toda la ciudad, porque nosotros dependemos mucho de cómo venga la temporada para pasar el invierno y que se haga más corto". En relación a las formas de pago, informó que a la hora de comprar, "la gente busca las cuotas y en general con las 3 se manejan bien, también débito, y muy poco en efectivo". "Lo que ya no se busca tanto, por lo menos en este rubro, son las 12 cuotas, hoy, con 3 o 6 se manejan", señaló.

Por su parte, Sebastián Galindo, propietario de Camarón Brujo, una de las marcas más importantes de ropa de surf, que tiene su local en Juan B. Justo 1252, comentó a este medio que "hace mucho tiempo que no hay tanta gente en Mar del Plata y eso, definitivamente, es positivo". "En ventas, -prosiguió- tal vez quedemos empardados con el año pasado en cantidad de unidades, lo cual no es abrumador, pero me parece que está bueno que haya gente porque eso nos va a determinar un invierno con un poquito más de recursos".

En relación a las expectativas para lo que resta del verano, Galindo señaló que "va a terminar mejor que el año pasado, la temporada, igual, hasta el final me reservo la opinión, lo que sí se nota es que hubo muchísima más gente". En cuanto a la forma de pago del turista, Sebastián informó que, en su mayoría, la gente usa "tarjeta y cuotas, por suerte podemos hacer un esfuerzo como productores de Mar del Plata de dar todos los beneficios al cliente, sobre todo con Ahora 12 y todas esas cuestiones fundamentales para poder vender".

Por último, sostuvo que "el clima nos jugó una buena pasada porque estuvo variado, otros años con buen clima de playa, no venía nadie a comprar ropa, pero creo que febrero va a ser un buen mes, también"