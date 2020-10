Comienza la campaña gratuita de vacunación antirrábica en los barrios

Desde este lunes, Sanidad y Control Animal inicia la campaña de vacunación antirrábica por los barrios del Partido de General Pueyrredon. Se llevará a cabo durante octubre, noviembre y diciembre en el horario de 9 a 12:30, de lunes a viernes (exceptuando sábados, domingos y feriados). Se suspende en caso de lluvia o mal tiempo, y se reprogramará para los próximos días.



Con el fin de respetar el protocolo de distanciamiento social, la vacunación antirrábica se desarrollará en las sociedades de fomento que poseen lugares abiertos o en las plazas de los diferentes barrios a visitar. Se vacunan caninos y felinos mayores de 3 meses de edad, no se vacunan hembras preñadas, en lactancia, ni animales convalecientes o con sintomatología de enfermedad infectocontagiosa.



Es importante recordar que todos los perros deben concurrir con collar, correa y bozal (este último, en caso de ser agresivo o que se encuadre dentro de los Perros Potencialmente Peligrosos). En cuanto a los felinos, deben concurrir en jaulas transportadoras o en su defecto mochila o bolso a fin de prevenir que se escapen. Cabe aclarar que la contención de las mascotas depende exclusivamente del dueño o tenedor responsable y no del personal municipal.



Las personas que asistan con sus mascotas deberán ser mayores de edad y respetar el protocolo de uso obligatorio de barbijo o tapabocas y mantener el distanciamiento social. Por este motivo, se solicita que sea una sola persona la que concurra con el animal.

Cronograma vacunación antirrábica para las dos primeras semanas de octubre:



Lunes 5 en San Eduardo de Chapadmalal Calle 841 e/16 y 18 (Sociedad de Fomento)

Martes 6 en Acantilados Calle 497 e/20 y 22 (Sociedad de Fomento)

Miércoles 7 en Playa Serena Calle 445 e/6bis y 8bis (Plaza Fragata Sarmiento)

Jueves 8 en Alfar Calle 413 N°900 e/P.de Melo y Cayetano Rodríguez (Sociedad de Fomento / Plaza)

Viernes 9 en Faro Norte Sánchez de Bustamante N°3460 (Sociedad de Fomento / Plaza)

Martes 13 en San Patricio Calle 459 e/8 y 10 (Sociedad de Fomento / Plaza)

Miércoles 14 en Punta Mogotes Lebenshon N°2250 (Sociedad de Fomento / Plaza Pta. Mogotes)

Jueves 15 en Envión Puerto Posadas N°655 (Plaza) Viernes 16/10 Cerrito Sur Marcelo T de Alvear N°2640 (Sociedad de Fomento)