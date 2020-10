La provincia habilitará las reuniones al aire libre en fase 3

En su reporte epidemiológico semanal, el Jefe de Gabinete de Ministros Carlos Bianco junto al ministro de salud Daniel Gollán, explicaron como es la evolución actual de la pandemia en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de salud bonaerense Daniel Gollán mostró su conformidad con una leve baja en el número de casos por coronavirus en las últimas semanas en el interior de la provincia. “De 39.490 casos en la provincia durante las semanas de agosto, ahora es de 29.000 casos, 10.000 casos menos”, destacó.

En su habitual informe semanal, el funcionario de Axel Kicillof señaló que “quedan muy pocos municipios sin casos” y que esta progresiva suba de infectados “no solo se da en el interior de la provincia de Buenos Aires sino también en el interior del país”.

En relación a la situación epidemiológica del Amba, Gollán valoró que hay “un descenso importante de casos a niveles de julio” pero que aún “no se ha ganado la batalla contra el virus”.

Por su parte el jefe de gabinete de Ministros Carlos Bianco dio detalles de cómo será la apertura de algunas actividades en fase 3, que será "gradual, paulatino e intermitente", a partir de este 19 de octubre, en ciudades "donde no exista riesgo sanitario y sigan cayendo los casos" y que inicialmente serán en el Amba y "después se verán casos puntuales" en el interior bonaerense.

Entre las medidas permitidas, entre las que sobresale las reuniones al aire libre en grupo de hasta 10 personas, la construcción de viviendas multifamiliares (edificios), la habilitación de empleadas domésticas en aquellos casos donde trabajan en un solo domicilio; gimnasios, bares y restaurantes al aire libre.

Bianco precisó que las salidas recreativas en espacios abiertos, serán siempre usando tapabocas “de manera correcta y no teniéndolo en el cuello”, manteniendo la distancia de 2 metros, con un máximo de 10 personas al aire libre. “Esto no implica ponerse a jugar futbol 5, vóley o básquet. Hay que respetar los 2 metros de distancia y no con deportes colectivos”, aclaró.

Para el jefe de ministros, a partir del próximo lunes, los restaurantes y bares al aire libre tendrán el mismo protocolo que en la fase 4 o 5, con normas de distanciamiento y medidas de higiene.

En el caso de la construcción, Bianco destacó la apertura que se dará en la construcción privada, “con un impacto positivo en la generación de empleo”, que solo abarcará a las obras en edificios ya previamente iniciadas.

