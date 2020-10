Nathy Peluso presentó su nuevo álbum llamado "Calambre"

Nathy Peluso, la artista argentina radicada en España, lanzó su último disco llamado “Calambre” en medio de la pandemia. Nathy fue nominada a Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción Alternativa por “Buenos Aires” en los Latin Grammy 2020 que se transmitirá el 19 de noviembre a partir de las 21 por TNT.

Esta cantante sin dudas es inspiración pura con sus canciones, poniendo a la mujer en un lugar de empoderamiento, fortaleza e independencia. Marca tendencia con sus letras, videos y estilo de vestir. Sus raíces latinoamericanas se hacen sentir ya que dentro de sus temas, más allá del hip hop o reggaeton, se escucha salsa, tango o RnB.

“Entiendo que haya gente a la que le choque que me sienta tan cómoda y tan orgullosa de poder representar tantos estilos. Yo siempre intento aclarar que la música palpita libertad y es para vivirla, para compartirla, para llorarla y reirla. Es para mancharse las manos, ¿viste? A mí me inspira la música del mundo y no puedo elegir solo una cosa. Con honor y respeto, lo que intento es traer eso a quienes me escuchan y poder contagiar toda esa alegría que siento", dice Peluso en una entrevista.