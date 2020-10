Alberto Fernández: "Somos los gobernantes de la pandemia"

A 75 años de la multitudinaria marcha que pedía por la liberación de Juan Domingo Perón, el presidente Alberto Fernández dió un discurso que fue seguido por streaming para evitar las movilizaciones en el contexto de la pandemia de coronavirus.

“Vamos a terminar con esa Argentina del odio, vamos a construir otro país con los que piensan como nosotros y los que tienen diferencias”, aseguró.

El jefe de Estado llegó a la sede de Azopardo 802 acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez y el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello. Estuvieron presentes los referentes de la CGT Héctor Daer, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Antonio Caló.

También participaron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; el titular de la Cámara baja Sergio Massa; el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos Máximo Kirchner, entre otros.

"Los años de Perón fueron tiempos donde un pedazo de la sociedad argentina, que sistemáticamente había quedado al margen y condenada al olvido, empezó a ingresar y recibir derechos. Muchos derechos los veíamos recién acá, así el trabajo se dignificó, surgieron los sindicatos, derechos gremiales, el aguinaldo, las vacaciones", sostuvo el Presidente.

"Todos entendieron que había una Argentina invisible que muchos creían que no existía y de repente asomó para llamar la atención, para decir Acá estamos millones de argentinos que queremos un lugar en esta patria'", agregó Fernández.

“Pasaron 75 años y el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo", remarcó Fernández. En este sentido, el Primer Mandatario aseguró que "Perón y Evita fueron leales cuando a su pueblo le dieron los derechos que necesitaban para vivir en ese mismo pueblo. Néstor vino años después y su lealtad a la gente le permitió a muchos volver a recuperarse después de una crisis tremenda como la de 2001. Después vino Cristina y otorgó derechos a las minorías como nunca nadie otorgó en la democracia, derechos que muchas minorías reclamaban y nadie reconocía”, aseguró el mandatario.

"El peronismo ha querido que me toque a mi ser quien conduzca este presente y yo decía que noto cierta similitud en el comienzo de todo, porque también a nosotros nos toca hacernos cargo en el medio de la tragedia de la pandemia", dijo Fernández y agregó: "Todos nuestros gobernadores somos los gobernantes de la pandemia y así nos recordarán, nos habrá tocado sobrepasar el momento más difícil del mundo, que derrumbó las economías de todo el mundo y que en una Argentina en crisis, como la de diciembre de 2019, esa pandemia la condenó infinitamente más. Hizo un daño infinitamente mayor", sostuvo Fernández.



En este sentido, el jefe de Estado consideró que "Como somos peronistas, hicimos lo que siempre hacemos los peronistas: pararnos primero al lado de los que más necesitaban, como dice el Papa Francisco, primero los últimos porque si uno abandona en la pobreza a esos últimos, esa sociedad nunca va a ser valiosa, va a ser injusta y desigual. Todos pusimos el esfuerzo para que nadie tenga que padecer en la Argentina más de lo que la pandemia ya lo condenaba a padecer. Así vamos pasando este año, recuperando poco a poco la economía y el ánimo social".

"Agradezco a todos los que hoy están participando de este evento. Agradezco aunque confieso hubiera querido que se queden en sus casas, a todos los que se volcaron a las calles con sus autos para expresarnos el apoyo y el afecto que nos han expresado", señaló. Y añadió: "Nosotros empezamos hoy un tiempo distinto, el de la reconstrucción de la Argentina, y me toca a mí ponerme al frente de ese barco y estoy orgulloso de poder hacerlo. Estoy seguro de cuáles son los intereses que represento y no claudicaré en ninguno de los compromisos que he asumido. Estoy seguro que los primeros a los que vamos a socorrer son los que hoy están en peor situación y que vamos a hacerlo con el acuerdo de todos".

Sobre el final de su discurso, Fernández afirmó que Perón no pensó en una Argentina de clases, sino que pensó en una Argentina integrada.