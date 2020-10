La temporada de verano arrancará el 1° de diciembre y terminará el 4 de abril

Tras la firma del convenio para el dragado de mantenimiento del Puerto de Mar del Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció desde el museo MAR de Mar del Plata los protocolos que quedaron reglamentados para la próxima temporada de verano que se desarrollará en el marco de la pandemia de coronavirus.

La primera definición la dio el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, quien anticipó que los propietarios no residentes podrán ingresar a los distritos a partir del 1° de noviembre, mientras que los turistas en general podrán movilizarse a partir del 1° de diciembre. A su vez, anticipó que se extenderá hasta Semana Santa, el domingo 4 de abril, para dar la mayor extensión posible y evitar aglomeración de gente.

Por otro lado, el ministro anunció que no funcionarán los teatros debido a los riesgos sanitarios que supone la concentración de gente en espacios cerrados. Del mismo modo, los campings tampoco estarán disponibles de cara al próximo verano ya que cuentan con espacios comunes.

Costa reconoció que la extensión de la temporada apunta a planificar las vacaciones con el mayor tiempo posible e invitó a las personas adultas que integran los grupos de riesgo a hacerlo en el último tramo, a partir de marzo, para evitar aglomeraciones en los centros de veraneo.

Además, confirmó que no se pedirá un hisopado negativo como requisito sanitario para vacacionar. En caso de que una persona resulte infectada, deberá regresar a su ciudad de origen. De no ser posible, el Municipio deberá alojarla en un centro de derivación. En este marco, el ministro bonaerense recalcó la necesidad de reforzar el sistema de testeos y la equipación médica.

El funcionario ratificó la puesta en marcha de Cuidar Verano, una aplicación digital que se deberá descargar al momento de vacacionar que permitirá a los municipios validar el desplazamiento de las personas en base a los datos estadísticos de los bonaerenses que deberán especificar dónde y con quién se hospedarán.

"Va ser una temporada atípica, nos encuentra en medio de una pandemia que nos obliga a cambiar las lógicas y dinámicas a las que estábamos acostumbrados. Nos exige dar previsibilidad a para quienes tienen la posibilidad de tomarse unos días puedan hacerlo", sostuvo.

"Todas las actividades van a estar sujetas a los protocolos, pero también a las conductas individuales. Esto no alcanza si la gente no utiliza barbijo, no se lava las manos o no toma distancia. Vamos a tener que ser muy rigurosos", advirtió.

Asimismo, Costa también reveló que las actividades de esparcimiento que se desarrollaban en lugares cerrados sin ventilación natural no podrán llevarse a cabo, por lo que trabajan para adoptarlas a espacios abiertos.

Del acto participaron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; y el intendente Guillermo Montenegro, junto a distintos jefes comunales de la región.

Tal como había adelantado 0223, la Provincia acordó con los intendentes de las distintas localidades balnearias crear un comité operativo de temporada para el seguimiento permanente de la situación epidemiológica y que cada municipio pondrá en funcionamiento un Centro de Derivación para poder alojar a los veraneantes que tengan complicaciones de salud ligadas al Covid-19.

Horas antes, Kicillof encabezó el anuncio de la firma del convenio de la obra de dragado para el Puerto de Mar del Plata, que significará un desembolso de 450 millones de pesos por parte de Nación.

"Es una vidriera del país, pero cuando hay desempleo, la actividad cae, Mar del Plata sufre el doble. Por eso, siempre hay que tener el ojo puesto en Mar del Plata", había manifestado.