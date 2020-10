Costa anticipó que la app Cuidar se utilizará para la temporada de verano

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, adelantó que Cuidar, la app que desarrolló el Gobierno de Alberto Fernández para la prevención y el cuidado de la ciudadanía durante la pandemia del coronavirus, se volverá a utilizar para los turistas que veraneen en la temporada.

El funcionario de Axel Kicillof aseguró que "no está en discusión que habrá temporada, que habrá actividad turística y que la gente podrá desplazarse" a los destinos que desee pero remarcó que el principal eje de trabajo por esta fecha está puesto en consensuar las "normas y regulaciones" que se aplicarán para controlar la circulación de personas.

En declaraciones a 0223 Radio, Costa reveló que a las personas se le solicitarán algunos "requisitos para movilizarse" y en este aspecto mencionó que ya se trabaja en el desarrollo de una "app específica de Cuidar" para este período estival. "Queremos que haya la mayor cantidad de actividades posibles con el mayor impacto en términos de turismo pero para eso hay que tener regulaciones, un marco general y mucha consciencia", aclaró.

El ministro, quien este martes participó de un encuentro junto al intendente Guillermo Montenegro y su par nacional de Turismo Matías Lammens para definir distintos aspectos del verano, reiteró que los turistas deberán tener "consciencia" sobre los cuidados y cumplir con las normas de higiene y prevención que sugieren los especialistas en el contexto de la pandemia. "Esta temporada no se va a parecer en nada a lo que conocimos", reconoció.

Costa descartó que haya "pruebas pilotos" para evaluar la implementación de protocolos en distintas actividades con vistas a la temporada y prometió que "una vez que estén las definiciones del Gobierno se irán habilitando actividades y se verán cómo funcionan". "Todos los días vamos a tener que ir ajustando los procedimientos porque estamos en un contexto inédito y excepcional", aclaró, y remarcó: "El ensayo y la necesidad de ir recalculando permanentemente va a existir. Apuntamos a tratar de comprender el mejor esquema que le sirva a todos".

El ministro Augusto Costa en un acto junto al gobernador. Foto: prensa GBA

"Unas de las conclusiones que sacamos de la última reunión con Montenegro y otros intendentes es que por la cercanía que tiene la temporada hay que tomar las definiciones lo más rápido para dar certezas a los distintos sectores", comentó, y afirmó: "La temporada es una de las principales preocupaciones que hoy tenemos".

Costa consideró que "los turistas se tienen que animar a salir en el verano con todas las medidas que cuidan la salud". "Si no somos cuidadosos y animamos a la gente que salga sin los cuidados correspondientes entonces puede haber un efecto mucho más perjudicial que no tener una buena temporada", planteó, y agregó: "Si no hay consciencia, habrá problemas".

"Estamos muy cerca de quienes la están pasando mal"

El referente de la cartera de Producción bonaerense reconoció que la pandemia "está haciendo mucho daño en la Provincia y en Mar del Plata" y sumó su preocupación por las cifras récords de desocupación y pobreza que afectan al distrito. "La ciudad está en una situación muy delicada", señaló.

A partir de esa mirada, el funcionario ratificó que hay reuniones constantes con sectores productivos y de la cultura para tratar de llevar su apoyo. De hecho, este martes por la mañana, Costa encabezó un Zoom con actores de la Cámara Textil de Mar del Plata, de la Cámara Marplatense de Gimnasios, de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aticma), de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, de la Cámara de Empresarios de Balnearios y Afines (Cebra) y del Parque Industrial General Savio.

"Ellos nos reconocieron que estamos presentes y acompañando pero que muchas veces las medidas son insuficientes porque el daño que genera la pandemia es de una magnitud desconocida y enorme", explicó el integrante del gabinete provincial.

Costa ratificó que el objetivo de su gestión es "trabajar en conjunto" para que hacer llegar las herramientas que puedan estar disponibles "a quienes necesitan y terminar de transitar esta etapa de la mejor manera posible". "Estamos muy cerca de quienes la pasan mal", remarcó.