Paulina Astroza: "Una gran mayoría quiere un cambio en Chile"

Más de 5 millones y medio de chilenos votaron a favor de la reforma de la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El apoyo masivo también fue para la realización de una Convención Constitucional con ciudadanos electos 100 por ciento para esta tarea sin presencia de diputados de los diferentes bloques parlamentarios.

En este marco, 0223 Radio conversó con la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción y Doctora en Ciencias Políticas, Paulina Astroza, quien planteó que "tenemos un gran desafío, esto esta recién comenzando. Es un plebiscito de entrada y el inicio de un proceso largo que vamos a vivir y surgió de un momento muy difícil, en el marco de un estallido social, violaciones a los Derechos Humanos y violencia en las calles".

Astroza consideró que el plebiscito demostró que "una gran mayoría quiere un cambio en Chile y el país no esta tan polarizado como nos quieren hacer creer las redes sociales y ciertos políticos". "Los resultados reflejan las ganas de participar de la ciudadanía cuando hay incentivos, sobre todos los jóvenes que no venían participando en los comicios anteriores".

La académica chilena destacó que la nueva carta magna "será totalmente paritaria, en abril se realizará las elecciones de los convencionales, la discusión de los contenidos de la reforma para terminar con un plebisicito de salida que de paso a una nueva institucionalidad"."Los plazos aproximados para todo el proceso serán de dos años", detalló.

Entre los aspectos que debe incluir el nuevo texto, Astroza dijo que "Chile debe distribuir más el poder en distintas dimensiones. Esta muy concentrado en el presidente, habría que ser mas horizontal en la relación con un congreso con pocas atribuciones y tiene que haber otra distribución territorial". "El poder político esta muy centralizado en los partidos y están muy deslegitimados. Tiene que haber lugar para los independientes que no se sienten representados", agregó.

En ese línea, resaltó que "el poder económico también esta muy concentrado, tenemos que poder contar con un Estado mas solidario. La pandemia demostró que tenemos un sistema de salid que no llega a los mas pobres", amplió y anticipó que "sin duda habrá presiones, por eso fue muy importante un apoyo tan contundente".

Respecto de la participación, Astroza consideró que "fue de las mas altas si tenemos en cuenta que el voto no es obligatorio y estamos en medio de una pandemia. Participaron los jóvenes y las periferias de las comunas que no suelen ir a votar".

Por último, Paulina Astroza, remarcó que "no es un triunfo de los partidos políticos sino de la ciudadania. Las fuerzas progresistas tiene un tremendo desafío para canalizar esta victoria-que no es de ellos- de tal manea que la ciudadanía se sienta representada por ellos". "Para eso, Chile necesita de partidos político sanos, transparentes y democráticos, y en eso están todos en deuda. No sé que tan a la altura estarán los partidos, tengo mis dudas, pero tienen que hacerlo porque hay depositadas muchas esperanzas", finalizó.