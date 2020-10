“Shot in the dark”, el nuevo tema de AC/DC

AC/DC presentó esta madrugada “Shot in the dark”, el primer single de Power Up, su nuevo álbum, que saldrá el 13 de noviembre y contará con 12 canciones.

La canción condensa el poder característico de la banda, con la base rítmica al galope mientras las guitarras de Angus y Stevie Young se entrecruzan en un riff de estadio y la voz de Brian Johnson emerge en un coro destinado a ser cantado por miles de fanáticos alrededor del mundo.

El álbum fue grabado entre mediados de 2018 y principios de 2019 en los Warehouse Studios de Vancouver, el lugar que eligieron como base de operaciones durante las últimas dos décadas. "Así como Back in Black fue un tributo a Bon Scott, Power Up es un tributo a Malcolm”, le dijo Angus Young a la revista Rolling Stone en una entrevista publicada horas antes del lanzamiento.

La muerte del nervio motor de AC/DC en noviembre de 2017, tras casi una década alejado de los escenarios por una enfermedad degenerativa, fue el punto de partida de este nuevo trabajo.