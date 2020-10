La harina subió un 25% y es “inminente” un aumento del pan

Los panaderos de Mar del Plata evalúan por estas horas un aumento en el precio del pan y de las facturas, debido al incremento del 25% en el precio de la harina, producto de las variaciones del dólar y la conveniencia de los exportadores de trigo a hacerse de divisas, no priorizando el mercado interno.

En diálogo con 0223, Carlos Monzón, presidente del Centro de Industriales panaderos de la ciudad, explicó que “toda suba del dólar repercute en la industria porque el principal insumo que es la harina, se rige por los mercados internacionales. Esta semana la bolsa de harina de 50 kilos, de valer $1200 pasó a costar $1500”, precisó.

“Todavía no hemos hecho costos, pero para el fin de semana o principios de la que viene se tomaría una decisión sobre qué hacer con el precio del pan. El aumento es inminente”, lamentó Monzón.

Actualmente, el precio sugerido del kilo de pan es de $120 y de la docena de facturas, de $220.

En ese análisis, el empresario panaderil añadió que además de los insumos, “se incrementó unos $8000 el sueldo de los empleados por las paritarias, cuyo salario pasó de 40 a casi $50.000” y que por todos estos factores, “lamentablemente habrá que tocar el precio de todo los que es panadería, facturas, bizcochería y masas”.

Los duros efectos de la pandemia

Para el titular del Centro de Panaderos de Mar del Plata, la pandemia golpeó duramente al sector, que nunca pudo recuperar el consumo de sus productos, ante la menor circulación de gente y la baja en el poder adquisitivo.

“Algo que vengo reiterando es que nunca hemos podido volver lo que veníamos trabajando hasta el 15 de marzo. Hoy con las restricciones por las fases, hay elaboraciones que no se venden como pastelería y sandwichería porque no hay fiestas ni eventos y a eso hay que sumarle lo que movía la hotelería, con el turismo, que hoy no está funcionando. Estamos con un 50-60% abajo en las ventas”, concluyó Monzón.