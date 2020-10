Se registraron dos incendios en Sierra de los Padres

En las últimas 48 horas, Sierra de los Padres se vio afectada por dos focos igneos registrados en “El Abrojo” y “La Serrana”, según informaron desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, el primer incendio fue sofocado mientras que, el segundo aún se encuentra activo.

"Hay un incendio que permanece en la sierra La Serrana que empezó ayer entre las 19 y las 20 y estuvo quemando toda la noche” aseguraron mientras explicaron que actualmente hay un frente de fuego abierto de 300 metros aproximadamente.

“Estamos tratando de controlarlo para que no se desborde. No podemos decir que está controlado todavía", expresó el bombero que alertó que serán cruciales las próximas horas "para que no se meta dentro de los montes".

Por último, indicaron que las próximas horas son fundamentales ya que, los bomberos están trabajando "a contrareloj" para tratar de controlar las llamaas antes que rote el viento.