Tras la muerte de un surfista, vecinos de Chapadmalal insisten con la restitución de la ambulancia del Caps

Tras la muerte de un médico que se descompensó el sábado en la playa mientras practicaba surf, vecinos de la zona sur de Mar del Plata cortaron la ruta 11 para reclamar por la reinstalación de la ambulancia que funcionaba en el Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de la Unidad Turística de Chapadmalal.

A partir de las 14 y nucleados en la Asamblea de Salud, vecinos y vecinas de Chapadmalal y los otros seis barrios de la zona avanzaron con un corte sobre el puente de la ruta 11 a la altura del complejo hotelero para renovar el pedido de la restitución de la ambulancia que hace cuatro meses fue retirada del Caps.

Sin una respuesta concreta por parte de las autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredon por los recortes en la atención de salud, los vecinos amenazan con sostener la protesta hasta que algún funcionario de la Secretaría de Salud se haga presente en el lugar.

"No queremos más vecinos que tengan que trasladar en sus autos a los médicos para atender emergencias en los barrios; no queremos que nadie tenga que esperar a que se desocupe la ambulancia de Serena para ser trasladado en la zona sur-sur. No queremos más la falta de respuestas", plantearon.

Desde la Amablea de Salud que agrupa a los vecinos de la zona sur aseguran que "hace tiempo agotaron las instancias ante la indiferencia" del Municipio y adviritieron que este domingo comenzaron a llegar a Mar del Plata los primeros propietairos no residentes, por lo que "la desprotección se multiplica".

La ambulancia en cuestión que funcionaba en el Caps de Chapadmalal fue retirada a mediados de julio, en medio de la emergencia sanitaria, con el argumento de sería utilizada para el traslado de pacientes con coronavirus y hasta que finalice la pandemia.

Sin la unidad móvil, los barrios San Eduardo del Mar, El Marquesado, San Eduardo de Chapadmalal, Santa Isabel, Playa Chapadmalal, Los Lobos y La Arboleda pasaron a depender de la ambulancia que funciona en el Caps de Playa Serena.