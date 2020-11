Vecinos de El Martillo reclamaron por mayor seguridad: "La gente está aterrada"

Con pancartas y diversos carteles, los vecinos del barrio El Martillo realizaron este jueves un reclamo frente al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio, para reclamar por la inseguridad. Afirman que por los robos, parte de la población del barrio está "aterrada" y solicitan una cámara de seguridad.

"Fuimos recibidos por el nuevo subsecretario de seguridad, que vive a 6 cuadras del barrio, que recepcionó el petitorio con 500 firmas, para la instalación de un domo y las cámara de seguridad en González Chávez y Puán. Entiende del tema, no es de Buenos Aires y se comprometió a ir la próxima semana al barrio. La anterior gestión ni siquiera nos recibió", cuestionó en diálogo con 0223, Santiago Sáenz, vecino de barrio El Martillo.

El funcionario se comprometió con los vecinos a revisar la conectividad de la fibra óptica y de las luminarias y el tendido eléctrico para la instalación de las cámaras. En ese punto, los vecinos apuntaron al exsecretario de Seguridad, Darío Oroquieta: "Este compromiso ya es un gran paso en relación a la gestión anterior, que el 23 de agosto, cuando trajimos un petitorio con 273 firmas, ni siquiera nos atendió".

"Todas la noches es gente escalando los techos, las entraderas violentas que no cesaron y la prevención policial que no mejora. Después de la violenta entradera del 14 de agosto en González Chávez y Puán, todo sigue igual", lamentó.

Para los vecinos, en los sectores donde hay vigilancia a través de las cámaras como en Peralta Ramos y Génova, "no hay delitos" y los delincuentes "van hacia otros lugares".

"Esto es indignante, no podemos aceptar que los chiquitos del barrio no puedan jugar en la calle, que no puedan ir al almacén de la esquina, que los vecinos salgan sin teléfono ni reloj y con la plata justa para el mandado y con la gente mayor aterrada", concluyó.