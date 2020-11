Punto final para un histórico: se retiró Javier Mascherano

Si hay un jugador al que no se le puede discutir la carrera, es Javier Mascherano. Más allá de los gustos o las diferencias de estilo en el puesto de volante central, el futbolista santafesino le puso fin a una carrera intachable, jugó en los mejores equipos del mundo, consiguió una innumerable cantidad de títulos y fue el líder y emblema de la Selección Argentina de 2003 hasta 2018, siendo titular y capitán (con o sin cinta) del conjunto nacional. Tras la derrota de Estudiantes de La Plata frente a Argentinos Juniors 1 a 0, el "jefecito" se sentó en la sala de conferencia e hizo el anuncip menos pensado.

La pandemia tuvo que ver. Como sucedió con Gago días atrás, los jugadores más grandes sintieron el desgaste de los casi 8 meses sin jugar, fueron perdiendo motivación y el regreso de la actividad no los encontró con la misma emoción y decidieron colgar los botines. "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina", empezó "Masche". "Lamentablemente jugué menos de lo que pretendía. Es algo que venía pensando en este tiempo y hoy lo comunico. Es lo más correcto", completó su escueto mensaje en la conferencia virtual.

Debutó antes en la Selección Argentina que en River y sus números hablan por sí solos: campeón de la Liga Argentina con el "Millonario", título en Brasil con Corinthians, 5 Ligas de España, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes con el Barcelona (para muchos el mejor equipo de la historia). Además brilló en West Ham y Liverpool de la Premier League, y en el cierre de su carrera jugó en el Hebei Fortune de China y terminó en el "Pincha".

Con 36 años, su figura se emparenta con la camiseta celeste y blanca, en la que debutó en la mayor de la mano de Marcelo Bielsa en un amistoso frente a Uruguay (16 de julio de 2003). Es el jugador con más presencias con la Selección Argentina con 147 encuentros, ganó dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, llegó a las finales de la Copa América en 2004, 2007, 2011 y 2015, disputó cuatro mundiales y fue el "héroe" que puso a Argentina en la definición de Brasil 2014 con el recordado cruce ante Robben en la semi frente a Holanda. Antes, había defendido los colores en las juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Se fue Gago en la semana y hoy es el turno de Mascherano. Con diferentes características, dos distintos. Los mejores volantes centrales que dio el país desde el 2000 para acá, que hicieron un carrerón, que dejaron la huella en el mundo y que, inexplicablemente, acá se los sigue discutiendo.