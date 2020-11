Organizaciones sociales cortan la Ruta 226 para pedir un bono de fin de año

En el marco de una Jornada Nacional de Lucha, organizaciones sociales realizan una movilización en Ruta 226 y Tarantino, a la altura de la Rotonda de acceso al Barrio Hipódromo para reclamar por un bono de fin de año de $15.000 y trabajo digno para los integrantes de las organizaciones que representan.

En dialogo con 0223, Marcos Carboni, integrante del MTR Votamos Luchar, indicó que la movilización se realiza a raíz de la confirmación del Gobierno Nacional de eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), medida que, según entienden, agrava la “crítica situación que se vuelve dramática ante los gastos de las fiestas de fin de año”, consideró.

Es por eso que, según indicó Carboni es “imprescindible un programa de reivindicaciones comunes” que contemple un bono compensatorio de $15.000 para todos los trabajadores y jubilados para afrontar la pérdida de poder adquisitivo y permita una mejora en los ingresos.

Por último, Carboni indicó que muchos marplatenses no han podido recuperar su fuente de empleo debido a la recesión post pandemia. "Es imprescindible que luchemos para que el pueblo trabajador no pague una crisis que no provocó”, concluyó.