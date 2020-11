Taxistas pedirán un incremento del 30% de la tarifa

Como todos los años, de cara a la temporada de verano, los taxistas realizan un estudio de costos para que la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante apruebe un incremento en el valor de las tarifas.

Si bien aún se están realizando los estudios de costos para definir el porcentaje, debido a la crisis generada por la pandemia de Coronavirus , Donato Cirone, titular del Sindicato único de Peones de Taxis (Supetax) confió a 0223 Radio que la tarifa tendría un incremento aproximado del 30%.

“Sabemos que la situación es difícil para todos, pero la inflación superó el 30% y todo aumentó”, dijo al tiempo que consideró “contraproducente” que el sector no tenga un incremento en la tarifa previo al inicio de la temporada.

“Si no aumentamos en la temporada, después no lo podemos pedir”, razonó Cirone tras asegurar que la solicitud que enviarán al Concejo, rondará el 30% de incremento en la tarifa.

Según indicó el referente de los peones de taxis, desde el sector esperan que durante la temporada se revierta la “situación catastrófica” que atravesaron los taxistas durante la pandemia.

“Nuestro trabajo fue catastrófico en cuarentena. Muchos compañeros optaron por no salir porque no era redituable hacer tres viajes en un turno. El turno noche no existía”, dijo tras señalar que hubo taxistas que optaron por trabajar día por medio, debido a la poca demanda de viajes.