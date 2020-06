Por el nulo movimiento, los taxistas ya no salen a trabajar de noche

Los más de 100 días de cuarentena para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus dejaron a los taxistas de Mar del Plata en una situación límite: estiman que sólo trabaja el 50% de los choferes y ya no trabajan de noche. "Como todo el mundo, la estamos pasando muy mal", dijo este martes Miguel González, secretario general de la Federación de Taxistas, al hablar sobre la realidad del sector.

Según González, muchos choferes ya no manejan porque están incluidos dentro de la población de riesgo, mientras que en las horas de la noche se manejan sólo con llamados y traslados puntuales. "No conviene estar en la calle: te comés el combustible y la gente no anda", sostuvo en diálogo con 0223.

Para graficar la gravedad de la situación, el dirigente comparó que en un día normal, previo a la pandemia, se hacían entre 20 y 22 viajes por cada turno de 12 horas, mientras que hoy realizan 4 ó 5.

Frente a este panorama la Federación de Taxistas entrega bolsones de mercadería a los choferes para que puedan sobrellevar el día a día. Hasta el momento hubo cinco entregas, de entre 200 y 250 bultos de comida que obtuvieron luego de distintas gestiones con el municipio, Desarrollo Social de la Nación y la CGT,