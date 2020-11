29 años de la muerte de Freddie Mercury: "No seré una estrella de rock, seré una leyenda"

Hoy se cumple 29 años desde que el líder de Queen, Freddie Mercury, murió de “neumonía bronquial”, un adiós doloroso para el talentoso cantante que tenia 45 anos.

Un día antes de su muerte había anunciado que tenía Sida. Sabía que estaba enfermo desde mediados de los años 80 y sólo se lo reveló a su círculo más íntimo. Freddie estaba en tratamiento pero su vitalidad y calidad de vida habían descendido a grandes escalas. Los medicamentos no eran los que existen ahora, por lo cual para muchos si le hubiese ocurrido anos mas tarde, podría haber vivido mas tiempo.

“Deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo Sida… Ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta horrible enfermedad para luchar contra ella”, les anunció a sus fans el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte.

Freddie Mercury fue una de las estrellas musicales más importantes de los anos 70 y 80 por su especial registro vocal y sentido musical junto a sus compañeros de banda: Brian May, John Deacon y Roger Taylor. En la actualidad sus temas siguen siendo furor como “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody” o ‘Love of My Life” que se convirtieron en himnos a nivel mundial. Esta ultima canción se la dedico a Mary Austin quien fue el gran amor de su vida.

El cantante llamó a Mary como su esposa aunque nunca se casaron y su noviazgo duro seis anos (1970-1976). Ella fue la primera en saber que el tenia VIH, conociendo los resultado antes que el y fue también la encargada del destino final de sus cenizas y ocultad el secreto del lugar donde estarían.

Mary Austin (69) vive en Garden Lodge, la casa valuada en más de 20 millones de dólares que heredó de Freddie, quien en su testamento le cedió también el 50% de sus bienes y parte de sus derechos sobre las ganancias de Queen, que como banda sigue facturando fortunas hasta el día de hoy.

Cuando Mary tenía 19 años, y era conocida de Brian May, fue el guitarrista quien le presentó a Freddie, que se impactó con su belleza. Él tenía 24 años y ella trabajaba en la boutique Biba y lo acompañó durante todo el proceso de surgimiento de Queen como banda de rock. “Keep yourself alive” fue el hit que les dio reconocimiento en Inglaterra y les abrió el camino para agendar conciertos en bares, universidades y otros recintos de reducida convocatoria. Fue en diciembre de 1976 que Freddie le dijo a Mary que era homosexual, lo que daba por terminada su relación de pareja, pero no su vínculo de estrecha amistad. La separación profundizo la amistad y confianza y la joven se convirtió en la asistente full time de la estrella de rock.

“En aquella época sentí un tremendo amor por él, lo veía frágil. Me sentaba todos los días junto a él en la cama, estuviera despierto o dormido. A veces abría los ojos, me miraba y sonreía en cuanto me reconocía: ‘Ah, eres tú, vieja fiel’”, develó Austin quien convenció de Freddie para que se haga un chequeo y prueba de VIH.

Mercury, compartió su vida amorosa con Jim Hutton hasta sus últimos días de vida. Pero ello no significó que Mary continuara su vida por un camino diferente, siguieron viéndose y ella cuidándolo hasta su triste final.