Vildoza no será, por ahora, el reemplazante de Campazzo

El argentino Luca Vildoza aseguró que no pasará al equipo de básquetbol de Real Madrid y permanecerá en el Baskonia “por lo menos esta temporada” para jugar lo que resta de la Liga Endesa española y la Euroliga. “He visto muchas páginas hablando de eso. Pero no me llegó ninguna información. Estoy jugando en Baskonia y no me pienso ir de acá. Por lo menos esta temporada” disparó el jugador marplatense de 25 años.

Las especulaciones respecto de que el exQuilmes de Mar del Plata podría desembarcar en el elenco ‘merengue’ empezaron a crecer cuando se hizo oficial la salida del cordobés Facundo Campazzo a los Denver Nuggets de la NBA. “Estoy contento y tengo contrato con el club hasta el 2024” aseguró Vildoza, según reprodujo un informe del diario ‘Marca’.

El base argentino, elegido como el ‘jugador más valioso’ (MVP) en la última final de Liga Endesa en la que Baskonia logró el título tras derrotar al Barcelona en junio pasado, pretende continuar en el elenco que dirige el DT serbio Dusko Ivanovic.

El quinteto vasco cumplió una discreta tarea el lunes último en el Pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria Gasteiz, que se saldó con derrota 70-77 ante Zenit San Petersburgo, de Rusia, en pendiente de la tercera fecha de la Euroliga. "Creo que jugamos mal y ellos marcaron el ritmo todo el partido. Sabemos que no tenemos las mejores virtudes en el 5 contra 5 y ellos lo supieron aprovechar, jugamos muy lento para el ritmo que veníamos acostumbrados y nos costó hacer los puntos que veníamos haciendo otros partidos”, explicó el marplatense.

“Tenemos que mejorar el ataque, sabemos que con la defensa agresiva que siempre proponemos y los tiros a veces alocados de nuestros tiradores sacamos diferencia", agregó.