Mar del Plata y el privilegio de haber visto los primeros goles oficiales de Diego

Días atrás, el 14 de noviembre, se cumplieron 44 años de los primeros goles oficiales de la carrera de Diego Armando Maradona, que con privilegio para nuestra historia, ocurrieron en el desaparecido estadio "San Martín" de Mar del Plata. En la triste jornada de su muerte, 0223 recuerda aquella tarde en la avenida Champagnat y Alvarado, donde un enrulado "pibe" de 16 años recién cumplidos y con el "15" en la espalda volvía locos a los jugadores marplatenses de San Lorenzo, que fueron derrotados 5 a 2 por el Torneo Nacional.

La historia se ha empecinado en destinarle a Mar del Plata hechos trascendentes para la historia del deporte con los más grandes protagonistas del país. Aquí se crió y formó Guillermo Vilas. Aquí debutó oficialmente Emanuel Ginóbili en un partido ante Peñarol. Más atrás, Juan Manuel Fangio consiguió en el circuito costero uno de sus primeros triunfos internacionales. Y aquí también, Diego Armando Maradona, anotó los primeros goles de su carrera.

Estaba destinada a ser una tarde más para el fútbol, en un país que vivía los primeros meses de la cruel dictadura militar. Fecha interzonal del Torneo Nacional. A 400 kilómetros, Boca Juniors vencía a River Plate por 2 a 0 en el Monumental. Y en Mar del Plata, el estadio General San Martín de avenida Champagnat albergaba un nuevo encuentro del San Lorenzo local, que recibía a Argentinos Juniors. Ya se habían enfrentado en la tercera fecha en el barrio porteño de La Paternal, con triunfo del "Bicho" por 3 a 1.

Poco más de mil personas presenciaron el encuentro. El discreto primer tiempo finalizó 1 a 1. Pero todo cambió para el complemento, con el ingreso desde el vamos de un tal Diego Armando Maradona. Con la camiseta "15", el "Cebollita" había tenido su debut en primera división semanas atrás, el 20 de octubre ante Talleres de Córdoba. Luego jugó de a 20 minutos ante Newell´s Old Boys, Ferro y Huracán de Comodoro Rivadavia. Para esta oportunidad, el entrenador Jorge Enrico le dio la chance de jugar un tiempo entero por primera vez. Ingresó por Rubén Giordano, y no defraudó.

“La entrada del juvenil Diego Maradona tuvo una importancia decisiva y dio muestras de su tremenda habilidad e ingeligencia...”, sentenció el cronista Segundo César Cheppi para el diario La Capital. El "pibe" fue indetenible para los jugadores marplatenses. Gambetas, lujos, velocidad. Participó en la jugada del 2 a 1 convertido por Alvarez, a los 15 minutos. Luego, metió un cabezazo en el travesaño. Y cerró su brillante actuación con dos goles en los últimos minutos, contra el arco de la calle Alvarado.

El primero fue a los 42´. Una combinación con el centrodelantero Hallar, luego eludió al defensor Fortunato y tocó de zurda cruzado. Y el segundo, en el minuto 45, tras recibir un centro de Ingaramo, colocó la pelota al palo derecho por encima del arquero Rubén Lucangioli.

El único registro visual del partido y los goles fue gracias a la cámara del fotógrafo Néstor Alfonso, fallecido este año. Al término del partido fue directamente a hacerle una instantánea cuando Diego saludó al público, con la felicidad encima por su actuación. ¿Y no hay video? No. Dicen que el camarógrafo de uno de los canales de la ciudad solo registró el primer tiempo, como una rutina, y se fue en el descanso. ¡Un visionario!

Saludo final tras el partido.

Tres días después, Maradona brindó una de sus primeras entrevistas al diario Clarín, realizada por Horacio Pagani. En la nota titulada "Un sueño de barrilete", se refirió a sus goles en Mar del Plata.

-¿Cómo anduviste en Mar del Plata?

-Creo que bien. Hice dos goles y metí un “caño”.

-¿Cómo? ¿Contás los caños?

-En primera sí, porque llevo pocos partidos. Le metí uno a Cabrera, de Talleres, en el debut. Otro a Gallego, de Newell`s. Pero él me lo devolvió. Y el domingo le hice uno lindo a Mascareño…

Justamente este último, Alejandro Mascareño, recordó años después a este periodista lo que sufrió a Maradona y la reprimenda que recibió de su entrenador: ´Es una vergüenza que un borrego como éste venga a bailarlo a usted´. Me lo repitió varias veces, y yo jamás le contesté a un técnico, pero esa vez lo primero que me salió fue: ´¿y por qué no lo marcó usted?´", sostuvo. Y agregó: "Ya cuando habíamos ido a la cancha de Argentinos nos habían comentado que había un pibe que hacía maravillas con la pelota. Pero en ese partido me volvió loco...yo le dejaba 20 centímetros contra la línea, me comía el amague y él pasaba como si nada, y eso que yo estaba en mi plenitud...".

Hace 44 años, Maradona anotó sus primeros dos goles de una carrera donde esa faceta del juego siempre lo acompañó, con anotaciones que quedarán para siempre en la historia del fútbol mundial. Y pasó en Mar del Plata, en un estadio del que hoy solo quedan dos torres como recuerdo y una plaqueta oculta y dañada en ese ingreso. Debería ser un museo del fútbol, una visita obligada para el turista local y del mundo. Pero si hoy van, solo encontrarán las frías góndolas de un gran supermercado extranjero.

Tardó en volver a convertir

Maradona, tras sus primeros goles en Mar del Plata, tuvo que esperar hasta el 6 de marzo de 1977 para volver a marcar. Fue en un 3 a 3 ante Platense, en cancha de San Lorenzo.

El 100, también

Vaya paradoja, Maradona anotó su 100° gol en primera increíblemente a San Lorenzo de Mar del Plata, el 14 de septiembre de 1980, en la goleada de Argentinos por 6 a 0, con un hatt-rick en La Paternal. Y al año siguiente, le hizo ¡4 goles! jugando para Boca, en el 7 a 1 del "Xeneize" en La Bombonera.

