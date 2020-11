Docentes sin trabajo cortan Luro: reclaman a Kicillof por mayor asistencia

Un numeroso grupo de docentes y auxiliares de la educación cortaron minutos antes del mediodía, la avenida Luro a la altura de España, reclamando frente a la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, por el aumento de los actos públicos para tomar cargos y la continuidad de los programas de asistencia, que surgieron en el marco de la emergencia por el coronavirus.

En diálogo con 0223, Nadia Martin, integrante de la agrupación "Roberto Santoro" y delegada del Suteba, recordó que desde abril comenzó a reclamarse al gobierno de Axel Kicillof, por la falta de actos públicos para tomar cargos o en su reemplazo, la entrega de un salario de emergencia para miles de docentes en todo la provincia, “que no llegaban a los 8 módulos (cargos) ni a cobrar 20 mil pesos”.

“Luego de varios meses surgió el Pliegas, un programa ayudar a esos docentes. Pero recién a los 7 meses salen asambleas de acto público para docentes y no para auxiliares. Se anotan cientos de docentes y no se consiguen cargos. Y con esto, no hay ninguna garantía de continuidad de este programa. Nos dicen que pueden incorporarlos al programa ATR, pero es de 8 mil pesos y encima no incluye a todos. Queremos hoy una respuesta, porque la mayoría de los docentes son mamás y necesitan subsistir. Hay deseperación”, resumió Martín.

