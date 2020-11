Maradona seguirá internado y lo tienen "sedado"

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, aseguró esta mañana que el exfutbolista seguirá internado en la Clínica Olivos y contó que se encontraba "sedado por el proceso de abstinencia". Además, la psiquiatra y el psicólogo que atienden la salud mental, dijeron que "está estabilizado y se va a quedar unos días más" en la Clínica Olivos.

"Diego es muy difícil, pero intentamos ser más fuertes que él. Hay un tratamiento que es el agudo, a corto plazo, y otro a largo plazo. Necesita muchos cuidados, se quiere ir a la casa, que es el cuento de nunca acabar, pero seguirá internado", sostuvo Luque en declaraciones a la prensa realizadas en la puerta de la clínica ubicada en el partido bonaerense de Vicente López.

Maradona fue operado exitosamente el martes pasado de un hematoma subdural, y su recuperación "es muy buena", reiteró Luque, quien insistió en que "Diego permanecerá internado". En cuanto al proceso de abstinencia que mencionó el médico, nunca explicó el tema con más detalles, pero en julio pasado -en un reportaje que concedió al diario "Olé"- había señalado que uno de los problemas de Maradona era "el consumo de alcohol, siendo que está medicado con ansiolíticos".

"Esta es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego. Pensar un plan para tratarlo lo podemos pensar todos, parece sencillo. Hasta se me critica por Instagram, dicen que lo descuido, como si fuese el culpable. Trataremos de ser más fuertes que él, por ahora no le vamos a dar el alta, esta vez no le vamos a hacer caso a él", concluyó el médico.

Por su parte, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, que están muy presentes en el tratamiento, aseguraron que "se le están dando los medicamentos más acordes con este momento, está sedado y se logró estabilizarle todo lo que tiene que ver con el sueño y con la alimentación, que son los dos parámetros importantes para su recuperación".

Consultados sobre el cuadro de confusión que según Luque había afectado al ídolo mundial del fútbol días atrás, antes de su internación, Cosachov sostuvo que "recibe los tratamientos necesarios para su cuadro, esto es día a día, él está bien y su familia está al tanto de todo".

También se sumó al equipo de trabajo médico, el experimentado Dr. Alfredo Cahe, médico personal de Maradona durante mucho tiempo y quien estuvo en cada una de las internaciones que sufrió Diego en sus peores épocas de adicción a las drogas.