Para familiares del Ara San Juan, la nueva acusación contra Macri y la Armada “es fake news”

Este sábado, una nueva noticia sobre el Ara San Juan, tomó gran repercusión al acusar a la Armada Argentina y al gobierno de Mauricio Macri de conocer donde se encontraba el submarino, apenas 20 días después del hundimiento.

La información que fue publicada por el portal Infobae, fue tras conocerse las declaraciones del contraalmirante Enrique López Mazzeo, imputado en la causa, que reconoció en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno argentino sabía en qué posición se encontraba y no el 17 de noviembre del 2018, cuando fue hallado tras un largo operativo de búsqueda internacional.

“Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (operación de búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, afirmó Mazzeo, ante los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.

La noticia conmocionó a todo el país y sobre todo a los familiares del Ara San Juan, que se mostraron sorprendidos por esta nueva acusación a la Armada y al exgobierno de Cambiemos.

En diálogo con 0223, Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas y querellante en la causa que investiga la tragedia del ARA San Juan, consideró que la información conocida este sábado “es tendenciosa y fake news”, porque “desde el primer día la Armada dio a conocer cuál era la zona donde podía estar el submarino pero eso no significaba que fuera la posición exacta” y atribuyó esa “inentendible” noticia, “a que los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando “confunden el lenguaje naval”.

Por otra parte, no ahorró críticas hacia el expresidente Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad, “los responsables políticos y penales” del hundimiento del submarino y que provocó la muerte de los 44 marinos.

“No es un hecho que ese haya conocido ni verificado, sino que salió en una nota de Infobae, una nota absolutamente amarillista y tendenciosa. Y es inentendible: la Armada Argentina, que la he criticado muchísimo, desde el primer día dio un área. Acá tanto la doctora Carreras como el doctor Burlando -abogados de la querella- confunden el lenguaje naval, porque una cosa es la ubicación, que es un área determinada y otra es la posición, donde se lo encontró al submarino (el 17 de noviembre del 2018), que es un punto exacto. La Armada siempre dio la posición cuando estaban en la búsqueda y decían `tiene que estar acá ´, porque es la última posición verdadera por la conexión satelital pero que son unas cuantas millas”, explicó Tagliapietra.

Y prosiguió: “En las dos horas y pico entre la posición verdadera que dio el submarino por la conexión satelital y el evento hidro acústico, no había podido haber navegado más de unas cuantas millas. Porque el submarino con los motores y las máquinas, navegaba a una velocidad aproximadamente de 5 nudos, que son 5 millas por hora. Entonces, en 2.30 horas no hubiera podido navegar más de unas 12 millas y encima estaban con un problema meteorológico por las olas de más de 6 metros de altura, prácticamente navegando al garete, es decir, sin motores y ventilando lo del incendio. Difícilmente hubieran podido ir a un área de no más de 10 millas a la redonda. Esa zona es la que marcó la Armada desde el primer día y que, por las condiciones del fondo de mar, tan compleja y tan profunda, no se podía ver”, razonó.

“Nos mintieron y nos espiaron ilegalmente”

Volviendo a rechazar esta nueva acusación contra la Armada y el gobierno de Macri, Tagliapietra negó que el buque chileno Cabo de Hornos haya detectado el submarino, 20 días después del hundimiento. “Se equivocan, porque sí detectó un contacto, pero era de un pesquero hundido que estaba cerca del ARA San Juan. Lo que más me llama la atención y me alarma, no es la nota en sí, que hizo ruido, sino el enorme desconocimiento de estos letrados -Carreras y Burlando- con casi 2 años y medio en la causa y que evidentemente no leyeron el expediente”, cuestionó.

“Claramente la Armada tiene una enorme responsabilidad, no solamente por la desaparición y el operativo de encubrimiento posterior, sino que nos mintieron y dilataron absolutamente toda la información. Nos espiaron ilegalmente y se mandaron un montón de macanas. No necesitamos recurrir a la mentira para agravar algo que ya es gravísimo. No hace falta recurrir a esas bajezas”, aseveró el también letrado.

Asimismo, esta noticia dada a conocer este sábado, afectó emocionalmente a las 44 familias. “Todos están mal y tuve que tener largas charlas con muchos de ellos, porque de repente se angustiaron, se indignaron, porque es horrible. Hay una falta de sensibilidad al dar estas noticias falsas, que afectan a muchos familiares, que no tienen conocimiento del expediente. Me indigna porque es una fake news: siempre se sabía la zona de búsqueda, pero no el punto exacto”, aseguró.

“Entendemos que más allá de la ideología política que tiene cada uno, yo tengo certeza que esta causa no tiene que meterse la grieta. No hay ninguna duda que los responsables políticos y penales son Macri y Aguad. Me ha pasado que legisladores del partido de Macri me han dado todo su apoyo. También he dicho que para que haya transparencia, también hay que investigar al gobierno anterior, por los trabajos de media vida que se hicieron. Esta causa es gravísima, de todos los argentinos de bien, del partido que sea. Se tiene que hacer justicia”, concluyó.