Julio Aro será candidato al premio Nobel de la Paz

El marplatense Julio Aro, ex combatiente de la Guerra de las Islas Malvinas y presidente de la fundación No Me Olvides, será cantidato al premio Nobel de la Paz 2021.

El Consejo Directivo de la Unviersidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) había formalizado la postulación que este lunes por la mañana fue aceptada por el Comité Noruego del Nobel.

Aro, que impulsó el proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en Darwin, fue nominado junto a Geoffrey Cardozo, un ex soldado británico, por la labor que iniciaron ambos en 2008 en torno al reconocimiento de los soldados caídos en el conflicto bélico que descansaban en el suelo del archipiélago bajo la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

Aro y Cardozo realizaron en reiteradas oportunidades distintos tipos de acciones en conjunto: ambos llevaron de regreso a Malvinas 90 piedras que juntó el jefe de Cruz Roja en cada tumba identificada, como símbolo del peso que lograron sacarse los familiares.

No Me Olvides fue conformada en 2008 por madres de soldados caídos, veteranos y civiles. La institución busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen trastornos físicos o psíquicos originados en la vivencia de situaciones violentas, y la de sus grupos familiares.

Aro y Cardozo ya habían sido postulados al premio Nobel de la Paz en la edición 2019. "Nosotros tenemos el Premio Noble de la Paz, que es el abrazo y la caricia de cada madre. Si tenemos la suerte de ganarlo, esperamos que sirva para visibilizar la causa, para seguir aportando a todo esto y seguir malvinizando", había expresado a 0223 en la previa de la entrega del premio.

Aro buscará emular a Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel, los únicos argentinos que lo ganaron en 1936 y 1980, respectivamente.