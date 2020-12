Aborto: "Es una ley que da posibilidad de elección"

Luego que la Cámara de Diputados de media sanción al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Alba Salinas, integrante del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (Camm), aseguró que la decisión de la cámara baja “es un paso” en el camino hacia la legalización.

Según explicó Salinas a 0223 Radio, al contrario de lo ocurrido en 2018, en esta oportunidad, las condiciones parecen “más favorables” y relató que si bien las condiciones son “más favorables, hay que ser prudentes”, dijo.

“Vamos a redoblar los esfuerzos y todo tipo de acciones para cumplir nuestro objetivo que es que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre maternar o no”, señaló la referente del Camm.

En este sentido, dejó en claro que "el aborto es una práctica que sucede, aún estando prohibido. "La ley nos pone en un lugar bastante beneficioso en cuanto a las posibilidades de las prácticas, pero cuando tengamos la ley vamos a tener que seguir trabajando para que la práctica se garantice”, evaluó.

“Es una ley que da libertad de elección. No es una ley obligatoria. Lo que hace el Estado es hacerse cargo de un problema social. Aquella persona que considera que no está de acuerdo, no tiene por qué abortar”, concluyó Salinas