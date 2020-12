Su hija necesita una costosa medicación para vivir pero el Ministerio de Salud se la niega hace 6 meses

Vanesa Menillo hizo de todo: recurrió a la Defensoría del Pueblo, pidió un recurso de amparo, presentó una demanda penal pero nada fue suficiente para conseguir alguna explicación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por el corte repentino en la entrega de una costosa medicación que necesita Melany Casco.

La nena de 11 años fue diagnosticada a los 4 con la enfermedad de Crhon que afecta el normal funcionamiento de sus intestinos. A los 7, sufrió una aplasia medular y desde entonces necesita del suministro de una medicación biológica especial que le permita sobrellevar la patología sin afectar su médula.

El problema se presenta desde hace seis meses, cuando el Ministerio de Salud dejó de entregar la droga, sin aviso ni explicaciones previas, y la familia se vio obligada a pedir donaciones para que Melany pueda sostener una calidad de vida digna.

"Son cinco ampollas por mes que necesita ella y son de muy alto costo. Vale 104 mil pesos cada ampolla por lo que serían 500 mil pesos por mes y obviamente yo no tengo esa plata. Es imposible de pagarlo", reconoció Menillo, en declraciones a 0223.

La mamá de Melany dijo que el Gobierno no brindó "respuestas" por la interrupción del suministro de la medicación y confirmó que tramitó un recurso de amparo en la Fiscalía Federal Nº6 con despacho favorable y una demanda penal al ministro de Salud, Daniel Gollán, pero señaló que hasta la fecha sigue sin ninguna certeza.

"A través de Facebook, mucha gente me ayudó y pude conseguir la medicación con donaciones pero la gente que me puede ayudar ya no tiene más. Lo único que quiero es que las personas que se tienen que hacer cargo de esto me respondan. Desde junio que no me dicen nada", apuntó la mujer.

La medicación es tan indispensable como urgente porque Melany Casco también corre el riesgo de contraer un cáncer de colon por el impacto que tiene la enfermedad que padece en su organismo.