La Liga Nacional ratifica el formato actual con dos sedes en Capital Federal

Sergio Guerrero, director de competencia de la Liga Nacional de Básquetbol, aseguró este sábado que mantener el formato de dos sedes en la Ciudad de Buenos Aires es "lo más ventajoso" en medio de la pandemia del coronavirus.

"Mantener este formato es lo más ventajoso, más en un escenario de incertidumbre y constante cambio por la situación general, con cambios en los calendarios y situaciones de ciudades que no han cambiado, vemos otras partes del mundo por lo que están pasando", destacó el directivo.

"En este contexto lo más correcto nos pareció no alterar lo que se estaba haciendo bien en Buenos Aires, hoteles, traslados, estadios, etc. No queremos innovar, ni generar un nuevo elemento de incertidumbre con sedes y situaciones nuevas", afirmó.

La Liga Nacional, que en principio iba a tener cambios de sedes y de formato desde enero, se decidió por continuar en los estadios de Obras y Ferro, con hasta 10 juegos por jornada. Ahora retomará el 7 de enero con los pendientes de la Fase Inicial en la Conferencia Sur, suspendidos a mediados de noviembre por los contagios en la competición.

Asimismo, Guerrero, en nota con Uno Contra Uno, adelantó: "Ya hay un trabajo hecho para continuar compitiendo en febrero y marzo. Estaríamos arráncanos los primeros días de febrero con los que estén para jugar y esperando a los que jueguen en la BCLA (Liga de las Américas). La idea es darle continuidad a que se siga jugando hasta la ventana de FIBA en febrero".

"El objetivo principal es terminar los partidos de fase regular de 38 juegos y diagramar los playoffs para tener un campeón. Estamos abocados a eso. Ya se ha jugado el 45% de la temporada, en el tiempo que nos queda queremos tratar de que haya un campeón", cerró.

La Liga Nacional pasada quedó vacante por la cancelación de su temporada y de esta forma San Lorenzo se mantiene como el vigente tetracampeón.

Actualmente, con diferentes partidos jugados, Quimsa de Santiago del Estero lidera la competencia, seguido de San Martín de Corrientes, Obras Basket e Instituto de Córdoba.