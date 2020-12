Alvarado sumó en Santiago pero se bajó de la lucha por la clasificación

Alvarado no pasó del empate en Santiago del Estero y ya no tendrá chances de clasificación. (Foto: Prensa Mitre)

En un partido entretenido, de ida y vuelta, en el que ambos sabían que lo único que les servía era la victoria, Mitre y Alvarado empataron 2 a 2 en Santiago del Estero y ven escapar sus posibilidades de clasificación para los playoffs por el segundo ascenso. Torres abrió la cuenta en el amanecer del juego, Marcos Astina, en dos oportunidades, revirtió la historia, y Toloza puso el resultado final. Los dos buscaron hasta el final, pero no pudieron romper la igualdad y se quedaron sin posibilidades.

No se llegó a acomodar en la cancha el equipo de Coyette que ya estaba sacando del medio. Saavedra recibió en el medio y buscó la espalda del debutante Valentín Dimare, José Luis Torres le ganó, enfrentó a Fernández y definió cruzado para el 1 a 0. Le costó algunos minutos reponerse al “torito” y Mitre se agrandó, manejó la pelota y era incisivo a la hora de atacar. Roldán marcaba diferencias con su pegada, exigió a Fernández con un remate de media distancia y casi hace cerrar el estadio con un pelotazo desde su propio campo que superó al arquero y se fue apenas al lado del palo derecho.

Cuando pasó el asedio, Alvarado se acomodó, volvió a las fuentes, juntó pases y atacó con criterio por las bandas, pero sin encontrar a Cadenazzi. Fiel a su estilo, el empate llegó en una gran jugada colectiva, la empezó Molinas por el medio, siguió con Vidal, le llegó a Dimare por la izquierda y el “pibe” con lucidez la bajó al medio para que Marcos Astina sólo tenga que empujarla. Ahora el que sintió el impacto fue el local y la visita pudo irse al descanso en ventaja. El autor del gol tuvo una clara para definir, eligió tocar adentro y se la sacaron al córner, y antes del final, Pellegrino cortó un avance interesante.

Quedaban 45’ y a ninguno le servía el punto, por lo que fue de ida y vuelta. No bien jugado, pero muy emotivo. El nerviosismo llevó a equivocaciones y una de esas la tuvo Sayavedra en defensa, Astina se la robó y definió con categoría ante el achique del arquero para el 2 a 1. El “torito” intentó hacerse fuerte con la pelota, pero Solohaga era cada vez más difícil para la última línea. Y los cambios le dieron resultado al técnico local, que metió a Toloza y en la primera que tocó la clavó abajo, contra el palo derecho de Fernández. Se quedó sin fuerzas Alvarado para ir a buscar el triunfo y los cambios no trajeron soluciones. Con más hambre que ideas, Mitre fue por los tres puntos pero no tuvo puntería y el 2 a 2 no le sirvió a ninguno, los dejó sin chances de clasificar y jugarán las dos fechas restantes para despedirse del reducido, sacar conclusiones y pensar en la próxima temporada.