Prorrogaron el mandato de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional

La mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional de Venezuela prorrogó el mandato de los actuales diputados, que vence el 5 de enero, en desconocimiento del resultado de las elecciones en las que fueron designados sus sucesores con holgado predominio del chavismo gobernante.



La medida fue resuelta mediante una modificación del Estatuto de Transición, destinada a garantizar la “continuidad constitucional” de la actual AN hasta el 5 de enero de 2022 o hasta que haya “elecciones presidenciales libres”.



“No vamos a permitir que la pretensión de la dictadura de aniquilar la alternativa democrática sea consumada, mucho menos por omisión”, afirmó el todavía presidente de la AN y mandatario interino de la república designado por ese poder y reconocido por cerca de 60 países, Juan Guaidó, según la agencia de noticias ANSA.



La decisión “tiene que ver con un período extraordinario” y “la determinación de los diputados de hacer prevalecer a este cuerpo y a la democracia hasta lograr no solamente que se vaya el dictador sino instalar un gobierno de emergencia nacional y celebrar una elección libre en Venezuela”, agregó Guaidó.



Sin embargo, el 5 de enero asumirán los diputados electos en los comicios del 6 de diciembre, a los que la oposición no concurrió por considerar que no había condiciones competitivas y en los que el chavismo se aseguró no solo la mayoría simple sino además las dos mayorías calificadas necesarias para sancionar ciertos tipos de leyes.



De ese modo, los actuales legisladores perderán el acceso a la infraestructura de la AN y también la inmunidad parlamentaria, por lo que la continuidad de su mandato y del gobierno interino será puramente “virtual” y tendrá solamente algún efecto político, especialmente en un sector de la comunidad internacional, coincidieron dos dirigentes políticos y dos analistas locales consultados por esta agencia.

