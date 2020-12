The Police Men sale a escena en Mar del Plata

A cuatro décadas del lanzamiento de Zennyata Mondatta, exitoso tercer disco de la banda inglesa The Police, la agrupación argentina homónima The Police Men anuncia show en Mar del Plata. Será el martes 5 de enero en el espacio Teatriz de diagonal Pueyrredon y Bolívar con apertura de sala desde las 20.30 y cena previa.

La banda nacional está compuesta por tres músicos admiradores y estudiosos de uno de los tríos más influyentes de la historia del rock, que homenajean al grupo británico interpretando sus canciones con fidelidad a las históricas actuaciones en vivo de The Police, formada a finales de la década de 1970.

The Police Men la integran Tati Cecchi, considerada la voz más similar a la de Sting en la actualidad; Adrián Clar, un especialista del estilo Andy Summers en la guitarra, y Alan Fritzler, aportando el sonido propio de Stewart Copeland.

El trio argentino pone especial foco en lo musical y en las versiones en vivo sin desentenderse de ningún detalle. Sus seguidores afirman que no hay otra banda tributo a The Police que recree con tanta similitud y energía la experiencia de ver a The Police en vivo.

Roxanne, Message In A Bottle, Every Breath You Take, Walking On The Moon, De Do Do Do, De Da Da Da, So Lonely, Can’t Stand Losing You, Next to you, Truth Hits Everybody, Don't Stand So Close to Me, Driven to tears, son algunos de los temas que la agrupación interpreta, junto a otros varios éxitos de The Police.