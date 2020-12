Excarcelaron al acusado de robar a un amigo junto al actor de “El marginal”

Una semana después de presentarse en Tribunales y quedar detenido en la causa que investiga su responsabilidad en un robo al hijo de un empresario durante una operación de cambio de divisas, la Justicia de Garantías dispuso la excarcelación del acusado de cometer el robo junto al actor que trabajó en “El marginal”. Si bien continúa imputado, este viernes Kevin Ezequiel Saborido dejó la Unidad Penal 44 de Batán.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la Jueza Rosa Frende hizo lugar al pedido de excarcelación ordinaria solicitado por el abogado Lautaro Resúa. El imputado dejó la alcaidía penitenciaria de Batán bajo caución juratoria tras firmar el acta correspondiente y confirmar que no tenía pendientes otros pedidos de captura.

Luego de que Saborido se negara a declarar en Tribunales, su defensor solicitó la excarcelación basado en lo que definió como características especiales del hecho investigado por el fiscal Juan Pabló Lódola. Para Resúa se está ante una figura de robo por lo menos dudosa, que en definitiva tuvo como víctima desapoderada de una forma u otra a una persona, cuyo poderío económico es de público conocimiento y que se exponía con una alta suma dineraria en la calle para realizar un negocio ilegal como es la operatoria informal con moneda extranjera.

“El hecho no fue grave, no hubo personas heridas, no hubo fuga ni persecución… no se le arrebataron los ahorros a una jubilada indefensa que sale de cobrar su haber jubilatorio a la salida de una entidad bancaria luego de realizar una interminable cola. Para el fiscal, el denunciante iba a realizar una actividad ilegal, transportando más de veinte mil dólares en un vehículo particular, para encontrarse con un desconocido en la calle, poniéndose no solo el en peligro sino eventualmente a transeúntes ocasionales. Todo ello en su avaricia de obtener un beneficio económico contrario a la normativa de orden público”, sostuvo en su pedido.

Por otra parte la defensa del actor y modelo Nicolás Gualco podría solicitar su excarcelación –extraordinaria en este caso por la existencia de antecedentes penales- una vez que se evacúen las citas propuestas.

“Hoy hubieron dos declaraciones testimoniales, el miércoles habrá una nueva testimonial propuesta por nosotros y luego haremos el pedido de excarcelación a la Justicia de Garantías”, le confirmó el abogado Martín Bernat a este medio.