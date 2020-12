Alvarado fue "torazo" en rodeo ajeno

Ni el más fanático hincha de Alvarado, después de la presentación ante Guillermo Brown de Madryn, se hubiera imaginado esto. Porque el fin de semana pasada, al "torito" le faltó generación y le costó mucho llegar con peligro al arco rival. Sin embargo, en la segunda fecha, se le hizo fácil convertir. Tuvo 7 situaciones y metió cinco, para volver de Buenos Aires con un categórico 5 a 2 sobre Nueva Chicago en la Reválida A de la Primera Nacional. Además, como si fuera poco, Gastón Coyette le da forma al proyecto de juveniles y terminó el partido con cinco chicos de la primera local.

El arranque de Alvarado fue inmejorable. Todo lo que le costó generar en el primer partido, a partir de errores defensivos de Chicago, lo hizo todo en 10' y tomó una rápida ventaja de dos goles que le dio tranquilidad. Hasta ahí, el local había sido el que intentó tener el protagonismo y jugar cerca del arco de Fernández que mostró seguridad. Pero un error de Bojanich en la salida, la recuperación de Vidal, la asistencia de Astina y el gol de Cadenazzi, cambió todo. Porque enseguida volvió a recuperar alto, Cadenazzi asistió con exquisitez a Ezequiel Vidal que quedó cara a cara a Peralta y definió con sutileza para sellar el 2 a 0 que cayó como un baldazo de agua fría para el dueño de casa.

Ezequiel Vidal también madrugó y anotó el 2 a 0 parcial. (Foto Télam)

El sistema implementado por Coyette, con cinco defensores, le dio mayor solidez y Navarro se sumaba en ataque con Vidal, Astina y Cadenazzi. Hizo méritos Chicago para alcanzar el descuento, pero no tuvo puntería y empezó a apresurarse, dejaba algunos espacios y el "torito" marplaense estaba expectante para la contra. Alvarado era pura contundencia y aprovechaba una defensa que no daba seguridades, Vidal buscó en el mano a mano por izquierda y sacó el centro-pase bajo, entre los arqueros y los centrales, ahí fue a anticipar Cadenazzi que se tiró para puntear por abajo de Peralta y poner un impensado 3 a 0 en media hora de partido. El resultado únicamente se explicaba por la efectividad, porque Chicago tuvo incluso más chances de gol, pero los errores en el fondo lo condenaron y hasta pudo llegar el cuarto con una buena de Astina que no pudo irse mano a mano, frenó y probó desde la medialuna, al lado del palo. La última del primer tiempo la tuvo Aranda, mano a mano con Fernández que achicó bien y ahogó el grito para llegar al descanso con una ventaja más que interesante.

Nada cambió en el arranque del complemento, Chicago fue el que quiso y el "torito" el que convirtió. Apenas habían pasado tres minutos cuando Fernando Ponce entró de izquierda al centro, se metió al área, nadie se la pudo sacar y cuando lo desacomodaron punteó para sorprender al arquero Peralta y sellar el 4 a 0. Esa jugada derrumbó por completo al local que lo único que quería era que termine el partido y quedaba mucho por delante. Encima, llegó el quinto, con otro desborde del balcarceño y Astina que la empujó por el medio del área chica. Los de Forestello estaban sin reacción, Peralta falló en una salida y casi Cadenazzi mete el sexto.

El "torito" marplatense fue un canto a la contundencia. (Foto Télam)

Coyette empezó a equilibrar energías y apostó a los pibes. Adentro Jaurena para ayudar y jugar en el medio, a debutar Valentín Dimare, atrevido, que en la primera que tocó tiró un caño y salió jugando por la banda. Era todo del "torito" marplatense que se floreaba, sin tantas llegadas pero con mucha autoridad, sin dejar crecer a un rival que no tenía fuerzas para hacerlo. Por eso, el resto del partido estuvo demás. Aprovechó Coyette para darle forma al proyecto que incluye muchos chicos, para sacarle una sonrisa a Gustavo Gatti, a Osvaldo Nartallo, al propio Wenchy Méndez, a Pablo Mirón que lo inició cuando contrató al exarquero para darle un fuerte empujón a las categorías formativas. Jaurena, Dimare y Santiago González se sumaron a Mateo Di Molfetta que estuvo desde el arranque para terminar con cinco juveniles en cancha, de los seis que formaron parte de la delegación.

Los descuentos de Alejandro Melo (el único que se salvó en el verdinegro) y Castillón, no cambiaron nada, fue el premio consuelo para el dueño de casa y un adorno para el resultado. Una tarde inmejorable de Alvarado en Mataderos, no en el suyo, sino en uno ajeno, donde fue "torazo", donde consiguió su primer triunfo en la Reválida y se anima a ilusionarse, porque ahora vienen dos partidos seguidos como local, donde intentará ratificar lo hecho en Buenos Aires para tener expectativas de meterse entre los dos primeros que irán a los playoffs por el segundo ascenso.

Fernando Ponce convirtió un tanto y asistió a Astina en el quinto. (Foto Télam)

Síntesis

Nueva Chicago (2): Adrián Peralta; Rafael Barrios, Enzo Lettieri, Gastón Bojanich y Diego Martínez; Emiliano Tellechea, Gonzalo Miceli y Agustín Verdugo; Alejandro Melo, Alejandro Aranda y Daniel González. DT: Rubén Forestello.

Cambios: ST 7' Facundo Castillón por Barrios, 25' Horacio Martínez y Alex Cossi por Aranda y Miceli, y 37' Alexis Vázquez por González.

Alvarado (5): Pedro Fernández; Brian Mieres, Mateo Di Molfetta, Franco Ledesma, Tomás Mantia y Fernando Ponce; Ezequiel Vidal, Julián Vitale y Leandro Navarro; Marcos Astina y Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 9' Franco Malagueño por Navarro, 19' Valentín Dimare y Sebastián Jaurena por Astina y Mieres, y 32' Santiago González y Robertino Giacomini por Vidal y Cadenazzi.

Goles: PT 7' y 29' Cadenazzi (A) y 10' Vidal (A); ST 3' Ponce (A), 10' Astina (A), 36' Melo (NC) y 44' Castillón (NC)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: "República de Mataderos".