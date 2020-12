El Inadi se comunicó con el joven al que le negaron un alquiler en Mar del Plata por ser gay

Las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se pusieron en contacto con Alexis Bianchi, el joven de La Plata al que le negaron la posibilidad de alquilar un departamento en Mar del Plata para pasar sus vacacione en este verano por ser gay.

El organismo que conduce Victoria Dando se puso rápidamente en contacto con el turista para ponerse a disposición y ofrecerle la posibilidad de radicar la denuncia por el acto de discriminación que sufrió.

El propio joven, a través de twitter, confirmó el contacto con los responsables del Inadi después de viralizar la grave situación que lo tuvo como víctima: "INADI se acaba de comunicar conmigo para hablar en privado, muchísimas gracias".

A pesar de la propuesta del instituto, Bianchi dijo que prefirió no avanzar con ninguna presentación en contra del propietario del departamento de la ciudad porque reconoció que "este señor habla desde la ignorancia.

"Mi objetivo no fue hacer la denuncia ni escrachar al señor ni que se quede sin departamento sino visibilizar una lucha y una discriminación que sufrimos a diario toda la comunidad", explicó, ante la consulta del noticierio de Telefe, y agregó: "No pienso hacer la denuncia porque no voy a responder con el mismo odio".

La idea de Alexis era viajar del 17 al 24 de diciembre a Mar del Plata junto a su amigo Luciano. "El señor alquila dos departamentos y al lado tiene su casa. Me da mucha mucha paja que sigan pasando estas cosas, tengo una sensación de odio y tristeza", señaló en un descargo que se hizo viral en el transcurso del jueves y el viernes a través de un extenso hilo de twitter.

Cuando ya se trataba de acordar el alquiler, el hombre de la ciudad empezó a hacerle preguntas más personales en facebook y en una de ellas lo consultó por su orientación sexual. “Me quedé shockeado porque no entendía qué tenía que ver ser gay con querer alquilar un departamento en la costa", reconoció el adolescente de 19 años,