Hotel de SuteryH: tras la toma sindical, denuncian que no los tendrán en cuenta en el verano

Trabajadores temporarios que se desempeñaban en el hotel de Alberti al 2146 denunciaron que no serán tenidos en cuenta después de que el establecimiento quedara en manos de Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SuteryH), cuyos integrantes desalojaron a la empresa que tenía contrato de alquiler vigente hasta octubre de 2021.

La decisión que adoptó el gremio que tomó la conducción del edificio se traduce en las pérdida de 15 fuentes laborales y enciende preocupación en el personal que tenía previsto contar con este ingreso durante el verano.

"Durante el año no nos pudimos inscribir en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque teníamos contrato temporario aca y entonces no calificamos. Pero ahora nos encontramos sorpresivamente con esto", expresó el grupo de trabajadores que se comunicó con 0223 para visibilizar la situación.

En el mismo sentido, agregaron sobre el conflicto: "Mandamos un mensaje al gerente del hotel y nos dijeron que la administración anterior no tiene nada que ver y que la nueva administración no iba a necesitar personal temporario porque este verano el hotel no va a abrir y por ende rescinden nuestros servicios".

Los empleados también cuestionaron que la confirmación sobre la no continuidad en sus puestos llegue en el comienzo de la temporada. "Ya estamos sobre la hora para conseguir un trabajo. La situación es muy difícil. Esto no quiere decir que por nuestra cuenta no podamos conseguir algo pero sabemos el grado de desocupación que tiene la ciudad", dijeron, y insistieron: "Esta gente nos despidió desde la vereda del hotel".

SuteryH había justificado la toma por la fuerza del lugar al acusar deudas y "abandono" por parte de Magíster Hotel. Sin embargo, la empresa que administraba el lugar aseguró que cumplió con todos los pagos, incluyendo los salarios y el aguinaldo de los trabajadores, y denunció que el sindicato busca adueñarse de las instalaciones para entregarlas a otra firma.

Finalmente, después de tres días de ocupación y tensión, la firma que buscaba reactivarse durante la temporada se vio obligada abandonar las instalaciones. "Aguantamos lo que pudimos pero no queremos discutir más. Somos empresarios comunes que queremos trabajar y la verdad es que no nos podemos enfrentar con unos matones", apuntó Pablo Silvestri, uno de sus responsables.