Círculo necesita sumar fuera de casa

Tras la presentación ante Sol de Mayo de Viedma, Círculo no tuvo descanso, entrenó todos los días y el martes al mediodía arribó a Río Negro, donde este miércoles a las 18 visitará a Cipolletti por la segunda fecha de la Reválida Sur del Torneo de Transición del Federal A. Sin equipo confirmado, la novedad es que Facundo Oreja incluyó en la lista de 19 a Leonel Ríos.

Se volvió a jugar después de casi nueve meses y se sintió, por eso el trabajo del fin de semana estuvo más apuntado a lo regenerativo, a la recuperación de los que estuvieron desde el arranque en el debut. Además, permitio sumar a "Toti" Ríos, la flamante incorporación, que ya entrenó con sus nuevos compañeros y que se mostró en una impecable condición física, ya que venía entrenando en su anterior equipo, Ciudad de Bolivar. Además, le dio tiempo a Mariano Buzzini para mejorar de la molestia en el abductor que lo marginó en la fecha inaugural y será otro de los que se suba al micro. Ambos, tienen posibilidades de estardesde el arranque.

De todas maneras, Oreja no confirmó el once y esos saldrán de los 19 futbolistas que forman parte de la delegación. Ellos son: los arqueros Sergio Del Curto y Sebastián Nieto; los defensores Cristian Belucci, Gabriel Charra, Sebastián Corti, Martín Santa Cruz y Bruno Vedda; los mediocampistas Sebastián Batista, Mariano Buzzini, Leonardo Fredes, Ramiro Garay, Nahuel Pájaro, Lucas Rancic y Leonel Ríos; y los delanteros Pedro Barberini, Matías Reali, Joaquín Romea, Ever Ullúa y Enzo Vértiz.

El rival, a las 18 en el Campus "15 de octubre" será Cipolletti, que no juega en la tradicional "Visera de Cemento" porque se encuentra en refacciones. En su partido inaugural, el "albinegro" también igualó, pero lo hizo de visitante ante Desamparados de San Juan.