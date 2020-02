La noche de la Academia: estos son los ganadores de los Oscar 2020

La película surcoreana "Parasite" obtuvo un triunfo histórico, como Película Internacional y como Mejor Película del año. Conocé la lista completa de ganadores.

Este domingo se celebraron los reconocidos premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Luego de una sesión de fotos en la alfombra roja más prestigiosa de la industria cinematográfica, los nominados se acomodaron en sus asientos para disfrutar de una noche repleta de expectativas y sorpresas. El triunfo más importante y sorpresivo fue para "Parasite", que se convirtió en la primera película de habla no inglesa en obtener el premio como Mejor Película. También se llevo las destacadas estatuillas de Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Dirección.

Por otro lado, la película bélica "1917" se llevó tres estatuillas, mientras que "Había una vez...en Hollywood" se quedó con dos. La aclamada "Joker" y "Contra lo imposible" también obtuvieron dos distinciones cada una, mientras que "Mujercitas", "Historia de un matrimonio" y "Jojo Rabbit" fueron declaradas como ganadoras en una categoría cada una. La gran ignorada de la noche por la Academia de Hollywood fue "El Irlandés", la última obra de Martin Scorsese, que obtuvo 10 nominaciones pero se retiró del teatro con las manos vacías.

Sin dudas los resultados no fueron los esperados para Netflix, la productora responsable por "El Irlandés", "Historia de un matrimonio" y "Los dos Papas". También fue derrotada en la categoría de Mejor Película Animada, donde competía con sus últimas creaciones "Klaus" y "Perdí mi cuerpo".

El listado completo de los ganadores es el siguiente:

Mejor actor de reparto: Brad Pitt (Había una vez... en Hollywood).

Mejor película animada: Toy Story 4.

Mejor corto animado: Hair Love.

Mejor cortometraje: The Neighbor's Window.

Mejor guión adaptado: Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Mejor guión original: Parasite (Bong Joon Ho y Jin Won Han).

Mejor diseño de producción: Había una vez... en Hollywood.

Mejor vestuario: Mujercitas (Jacqueline Durran).

Mejor documental: American Factory.

Mejor corto documental: Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a girl).

Mejor actriz de reparto: Laura Dern (Historia de un matrimonio).

Mejor edición de sonido: Contra lo imposible.

Mejor mezcla de sonido: 1917.

Mejor fotografía: 1917 (Roger Deakins).

Mejor edición: Contra lo imposible (Andrew Buckland y Michael McCusker).

Mejores efectos visuales: 1917.

Mejor maquillaje y peinado: El escándalo.

Mejor película internacional: Parasite.

Mejor canción original: (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman), Elton John y Bernie Taupin.Mejor banda sonora: Joker

(Hildur Guðnadóttir).

Mejor director: Bong Joon Ho (Parasite).

Mejor actor protagónico: Joaquin Phoenix (Joker).

Mejor actriz protagónica: Renée Zellweger (Judy).

Mejor película: Parasite.