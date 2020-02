El Plan Nacional de Lecturas llega a Mar del Plata: "El que lee, aprende"

Lo afirmó el ministro de Educación Nicolás Trotta, que este martes estará presentando el programa en el museo de Félix U. Camet al 800. Habrá charlas de reconocidos escritores y actividades recreativas para los más chicos.

Este martes desde las 16 se desarrollará en el Museo del Mar, el Plan Nacional de Lecturas, que recorre todo el país con el objetivo que chicos, chicas y adolescentes experimenten con la lectura y las nuevas tecnologías.

El encuentro contará con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, su par de Cultura, Tristán Bauer, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, además de la participación de los reconocidos escritores.

En ese marco, el ministro Nicolás Trotta habló con 0223 Radio sobre la importancia de la iniciativa, “ya que va a repercutir positivamente en todos los procesos de ciencia y aprendizaje en las aulas”.

“Recuperar la lectura recreativa en las escuelas y en las familias demanda una fuerte articulación con todas las jurisdicciones educativas y la comunidad en general. Tratando de dar mucha centralidad al derecho a la lectura con la premisa básica que el que lee aprende y el que no lee no aprende, es un tema central para trabajar en la escuela”, razonó el funcionario nacional.

Cuestionando las políticas educativas del gobierno de Mauricio Macri, Trotta evaluó que durante su gestión, primordio una “falta de diálogo y una facilidad a la falta de inversión educativa” y recordó que además de las notebooks que no fueron repartidas a las escuelas, “se encontraron medio millón de libros que no fueron distribuidos, algunos desde hace casi 5 años, así como computadoras que desde hace 50 meses no fueron distribuidas”.

Haciendo un balance de los primeros 2 meses del gobierno de Alberto Fernández, Trotta contextualizó que existe “una situación económica y social muy compleja”, además del “desfinanciamiento del propio estado” y de la “enorme deuda” que dejó el macrismo.

“Esto condiciona la capacidad y el despliegue para, no solo políticas sociales sino del estado como motor de la recuperación de la economía. Todo dólar que se va pagar es un dólar menos para reactivar la economía”, consideró.

En relación a la polémica generada por la demora en la firma del convenio Escuelas a la Obra, Trotta dijo que “ no en un momento para discutir” y valoró el “compromiso de todos para hacer sinergia” en solucionar los problemas en materia educativa.

Acerca del Plan Nacional de Lecturas

El Plan Nacional de Lecturas fue lanzado en enero de 2020 por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Educación y tiene como destinatarios a 10 millones de niños, niñas y adolescentes de nivel primario y secundario de todo el país.

El objetivo central de esta iniciativa “es garantizar el efectivo derecho a la lectura como herramienta para democratizar el conocimiento”.

La jornada inicia a las 16 con la presencia de los funcionarios nacionales en la explanada del Museo de avenida Félix U. Camet al 800. Se espera la lectura a cargo de Paula Martín y Gerardo Cirianni (a las 17) y de Hernán Casciari (a las 18.30) . Luego, se presenta la banda en vivo homenaje a María Elena Walsh, Koufekin y música en vivo de la mano de Bruno Arias. Además se podrá visitar la Biblioplaya para leer y jugar, y habrá laboratorios móviles para chicos, de manera libre y gratuita.

Guiados por especialistas, los niños, niñas y familias que se acerquen a la biblioteca itinerante que recorre las playas, podrán encontrar distintas actividades donde la lectura se estimula a través de diferentes tecnologías aplicadas. La iniciativa ofrece una experiencia de lectura que incluye cuatro ejes: fabricación, sonidos, ciencia y multimedia de autores nacionales.

Las desiguales posibilidades de acceso a la cultura escrita, nos muestra una dimensión de la pobreza: el 68,3 por ciento de los niños y niñas de 0 a 12 años que viven en contextos de mayor vulnerabilidad económica, no tienen libros en sus casas.