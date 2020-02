El tributo a Led Zeppelin de Physical Graffiti vuelve a Teatriz

La banda argentina que recrea a la legendaria agrupación británica saldrá a escena en el espacio de diagonal Pueyrredon y Bolívar este jueves 13 de febrero.

Physical Graffiti, considerada una de las mejores bandas tributo de Led Zeppelin en el mundo, vuelve a Mar del Plata esta semana después de su presentación en noviembre pasado.

La cita se anuncia para este jueves 13 de febrero en el espacio Teatriz de diagonal Pueyrredon y Bolívar, donde están las entradas anticipadas en venta.

La banda realiza un homenaje sobre versiones de estudio y en vivo, como también de recitales consagrados de la mítica agrupación británica, como The Song Remains The Same o Royal Albert Hall.

Los recitales de Phyisical Graffiti buscan recrear con exactitud y precisión todos los aspectos de Led Zeppelin: desde el diseño escenográfico, pasando por el vestuario, la caracterización de los músicos hasta la ejecución de los mismos instrumentos del conjunto liderado por Robert Plant.