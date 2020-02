Una mujer denunció maltrato y violencia en el Hogar de Ancianos municipal

Reside en el espacio de 12 de octubre y Cerrito y asegura que sufre situación de violencia por parte de una enfermera. El Municipio trasladó a la empleada e inició una investigación.

Una mujer que reside en el Hogar de Ancianos del barrio Las Avenidas dijo que fue víctima durante los últimos meses de reiteradas situaciones de maltrato y violencia por parte de una enfermera. El Municipio ya tomó cartas en el asunto y trasladó a la empleada a otra depedendencia, mientras investiga la situación.

La denuncia recae sobre una empleada que se desempeña hace varios años en el espacio de 12 de Octubre y Cerrito. Sin embargo, la presunta víctima aclaró que ella no es la única que la padece y que la enfermera registraba antecedentes de estas características: habría sido suspendida por un lapso de dos años a raíz de un enfrentamiento con el personal.

En la carta que hizo pública esta mujer aseguró que la enfermera "les pegaba, les pisaba los pies y los zamarreaba" cuando debía asistirlos para que puedan dirigirse al baño. "Le tenemos miedo", aseguró, en declaraciones a 0223, al visibilizar la dramática situación.

Ante la persistencia de los maltratos, la mujer redactó una carta a la directora del hogar en busca de que la enfermera pueda ser desplazada en forma definitiva. "No puede ser que nos traten y se burlen de esta forma de nosotros. Queremos que esto se visibilice para que llegue a oídos de todo y que alguien haga algo", explicó.

En el escrito acusó un "maltrato psicológico y verbal" por parte de la empleada. "Ella volvió a entrar a la sala a insultarme. Yo me retiré del lugar y cuando vuelvo a la sala, esta mujer se arrodilló a los pies de mi cama y me maldijo hasta que yo me muera", señala en la carta, al ejemplificar algunas de los hechos de violencia sufridos.

Frente a las acusaciones, fuentes oficiales indicaron a este medio que en las últimas horas la Subsecretaría de Derechos Humanos resolvió "rotar a la persona denunciada a otro establecimiento". "La enfermera ahora está prestando servicios en Punta Mogotes en horario nocturno y se la relevó de sus funciones en la residencia", informó.