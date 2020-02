FMI: "Las conversaciones con el gobierno argentino son constructivas"

Luego de la exposición de Martín Guzmán, representantes del organismo financiero indicaron que "estamos completamente comprometidos a ayudar lo más posible".

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, afirmó que las relaciones con la Argentina siguen siendo "constructivas", un día después de la presentación realizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la Cámara de Diputados, en la que responsabilizó a este organismo y al gobierno de Mauricio Macri de la crisis económica.



Rice sostuvo en conferencia de prensa en Washington que "estamos completamente comprometidos a ayudar y apoyar al gobierno de Argentina y pueblo de argentina lo más posible, y las conversaciones hasta la fecha han sido constructivas y es el adjetivo que utilizo por ahora".



El vocero afirmó además que el Fondo "no violó ninguna regla del organismo" para prestar a la Argentina durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y agregó, "sobre la deuda y la capacidad del FMI para reestructurar su deuda, el FMI se ve limitado por nuestro departamento y marcos legales".



Por su parte, Rice se refirió también a la misión que se encuentra en la Argentina encabezada por los economistas Luis Cubeddu y Julie Kozack, y precisó que los enviados del FMI mantendrán una amplia gama de reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central, y otras dependencias del Gobierno. "El equipo habrá de examinar con las autoridades el análisis de sostenibilidad de la deuda", agregó.



Los encuentros entre la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en la Argentina revisando las cuentas públicas del Gobierno y los funcionarios de Economía "son constantes", informaron fuentes del Palacio de Hacienda citadas por Télam.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió el miércoles en el Congreso Nacional que "el gobierno no va a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica" y en el marco del proceso de reestructuración de la deuda externa "la sociedad está primero".