A Kimberley se lo dieron vuelta en su casa y ahora es escolta

Ciudad de Bolívar se impuso por 2 a 1, por la tercera fecha del Regional Amateur.

Fotos: Diego Berrutti.

Kimberley tuvo su primer traspié en el Torneo Regional Amateur de fútbol. Por la tercera fecha, cayó 2 a 1 como local ante Ciudad de Bolívar y ahora es escolta.

Ezequiel Goiburu había abierto la cuenta para el dueño de casa pero Juan Martín y Alfredo Troncoso lo dieron vuelta para las Aguilas.

Kimberley tenía controlado un partido chivo pero una infracción mal sancionada por Joaquín Gil sumada a una ejecución perfecta de Juan Martín y una contra bien concluida por Alfredo Troncoso le arrebataron la punta de la zona al Dragón.

El primer tiempo se jugó bajo la incomodidad que propuso Mauricio Peralta, con la presión arriba en la salida de los defensores y el incansable trabajo de los volantes que no le daban espacios ni a Matías Barreiro ni Joaquín Baigorria de recibir con tiempo a favor.

A los 10 se dio la primera contra del partido que concluyó en la derecha de Matías Cardellino y un remate desviado del arco de Mauro Beltramella. Decididamente, el negocio del Verdiblanco estaba por las bandas y en velocidad.

Del otro lado, Lionel Ríos era el eje indiscutido de todo lo que podía generar Ciudad. Sin un gran despliegue pero con pases largos precisos, el ex Independiente era lo más peligroso de la visita. Además, a los 33, sacó a relucir su buena pegada en un córner que casi se le mete olímpico a Gabriel Barucco que reaccionó a tiempo y volvió a mandar la pelota al tiro de esquina.

Instantes después de esa jugada, Cardellino y Ezequiel Goiburu cambiaron de lado y ahí estuvo la clave en el cierre de la primera etapa. Es que en el mano a mano con los laterales, "Equi" pudo sacarle provecho a Cristian Piarrou, algo que no había podido hacer antes contra Mariano Borda.

Así, a los 41, Goiburu presionó en la mitad de la cancha, recuperó, se fue en velocidad mano a mano, aprovechó el movimiento de Marcos Rondanina y definio perfecto ante la salida de Beltramella que no pudo hacer nada para evitar el 1 a 0.

En el complemento, Bolivar salió totalmente decidido a empatar el resultado. Pero ese ímpetu se veía enfrentado con la posibilidad de Kimberley de salir rápido de contra que tenía más espacios para la creación de Barreiro.

A los 12 llegó el primer susto. Juan Martín enganchó ante la marca de Emiliano Fortete y disparó al cuerpo de Barucco que estaba bien parado. Cuatro minutos después se dio una de las grandes polémicas de la tarde. Joaquín Gil sancionó una infracción inexistente del "Flaco" a dos metros del área que Martín se hizo cargo de ejecutar con gran calidad para poner el derechazo en el ángulo superior izquierdo de Barucco que solo pudo ver como ingresaba la pelota en su cargo.

El empate más los ingresos de Alfredo Troncoso e Ignacio Lachalde descolocaron a un Kimberley que parecía tener todo controlado. Para colmo de males, a los 23 iba a llegar el segundo grito de la visita. Pablo Mujica comandó la contra y habilitó a Troncoso que definió con tranquilidad ante el atore de Barucco para el 2 a 1.

A partir de ahí, Vuoso comenzó a mover piezas, mandó a la cancha a Pablo de Hoyos por Matías Cardellino para intentar combatir con dos centrodelanteros pero entre Franco Irusta y Facundo Onraita se encargaron de rechazar todo lo que llovía en su área.

Los minutos pasaban, Ciudad juntó las líneas en su campo y salían rápido para intentar liquidar el partido. Faltando 10 para el cierre, Agustín Costa entró a la cancha por Iriarte para encontrar alternativas a la hora de atacar pero los de Peralta cada vez que cruzaban mitad de cancha se encontraban uno contra uno y parecía que podían encontrar el tercer gol.

A los 41 Lachalde tuvo su oportunidad de marcar, la picó de derecha pero apareció Guido Lucero que con una media chilena mandó la pelota al córner.

Ya en tiempo de descuento se dio otra de las grandes discusiones tras un agarrón claro a Fortete en el área no sancionado por el árbitro de San Pedro. Segundos después, Goiburu probó de zurda desde la medialuna del área grande pero el disparo se fue apenas afuera.

Pasados los 50 minutos Gil puso punto final a un partido que terminó teniendo sabor amargo por la derrota y por la pérdida de la punta de la Zona 1 de la Región Pampeana Sur.

El próximo fin de semana Kimberley volverá a presentarse de local cuando reciba a El Fortín por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur.

SÍNTESIS

Kimberley: Gabriel Barucco; Fermín Iriarte, Emiliano Fortete, Guido Lucero y Franco Mañas; Joaquín Baigorria, Damián Luengo y Matías Barreiro; Ezequiel Goiburu, Marcos Rondanina y Matías Cardellino. DT: Juan Manuel Vuoso

Ciudad (Bolivar): Mauro Beltramella; Cristian Piarrou, Franco Irusta, Facundo Onraita y Mariano Borda; Emanuel Tus, Gastón Borda, Lionel Ríos y Pablo Mujica; Octavio Bianchi y Juan Martín. DT: Mauricio Peralta

Cambios en el ST: 11' Alfredo Troncoso por Tus (C), 14' Ignacio Lachalde por Ríos (C); 26' Pablo De Hoyos por Cardellino (K), 35' Agustín Costa por Iriarte (K) y 42' Franco Hernández por Lucero (K).

Gol en el PT: 41' Goiburu (K).

Goles en el ST: 16' Martín (C) y 23' Troncoso (C).

Árbitro: Joaquín Gil

Estadio: José Alberto Valle