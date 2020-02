Quilmes dio un paso atrás en Río Negro

Cuando llegaba en plena remontada, el conjunto de Manuel Gelpi tuvo una noche para el olvido frente a Del Progreso, cayó por 69 a 58 y sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de clasificación.

Ni el más pesimista hincha de Quilmes se hubiera imaginado que el equipo, por lo mostrado en sus últimos partidos, iba a tener un desmejoramiento tan marcado, mucho menos después de haber arrancado con una amplia superioridad. Sin embargo, hubo 35' para el olvido, perdió 69 a 58 frente a Del Progreso de General Roca y empezó de la forma menos pensada la última gira de la fase regular.

Los 5' iniciales fueron una continuidad de lo bueno que venía haciendo. Sin embargo, se desmoronó rápidamente y tras el 15-5 de la primera mitad del parcial, se desmoronó a tal punto que se fue al descanso arriba pero apenas por la mínima (16-17) y tan sólo dos puntos en los últimos casi 5' minutos. Un par de movimientos del banco local empezaron a inclinar la balanza, sobre todo en la lucha de los rebotes, donde Del Progreso marcó una diferencia, aprovechó las acciones para adelantarse en el resultado. La pésima noche ofensiva del "tricolor", hizo el resto, para llegar al descanso largo 33-26.

Si la idea era revertir la historia a partir de los restos de Manuel Gelpi, nada de eso sucedió. Por el contrario, el arranque del complemento favoreció ampliamente al dueño de casa que empezó a quebrar el partido (44-29). Los intentos desesperados por achicar la brecha no dieron demasiado resultado, pero entró al cuarto final en juego (50-41). Ese envión se detuvo cuando pasaron un par de minutos del último segmento y ya no hubo más para hacer. A Del Progreso no le sobró nada y a Quilmes le faltó puntería para caer por un bajísimo 69 a 58. El viernes, buscará la recuperación ante Centro Español de Plottier.

Síntesis

Del Progreso (General Roca) (69): Grenni 15, Marquardt 11, Maranguello 5, Olloco 4 y Filippa 4 (FI); Lavezzari 13, Nogueiras 5 y Báez (x) 12. DT: Daniel Jaule.

Quilmes (58): Álvaro Merlo 22, Jeffrey Merchant 12, Juan Esteban De la Fuente 3, G.Eseverri 12 y P.Larsen 6 (FI); E.Skidelsky 0 y Alejandro Reinick 3. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 16-17, 33-26 y 50-41.

Árbitros: Lugli, Ramallo y Larrasolo.

Estadio: Del Progreso