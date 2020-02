Sin Rincón y con Gil Romero, Aldosivi viajó para visitar a Banfield

Aldosivi emprendió viaje rumbo a Capital Federal, para esperar el compromiso de este viernes a las 19 ante Banfield, en el estadio "Florencio Sola" y por la 21° fecha de la Superliga.

El equipo de Guillermo Hoyos, fuera de la zona de descenso luego del triunfo conseguido ante Huracán, jugará su segundo compromiso consecutivo como visitante.

El entrenador no confirmó el equipo, pero entre los 19 convocados surgen novedades debido a varias ausencias. Respecto al choque con el "Globo", tres titulares no están en la convocatoria, y uno está en duda. Quedaron afuera el defensor Mario López Quintana, el delantero colombiano Sebastián Rincón, y el expulsado Leandro Maciel. Mientras que el mediocampista Gastón Gil Romero, que había salido lesionado a los 2 minutos por un fuerte golpe en su pierna derecha, viajó aunque no está confirmada su presencia como titular, de acuerdo a la evolución.

Hoyos sí contará con el retorno del defensor Leonel Galeano (cumplió una fecha de suspensión, será titular), y convocó al marplatense Nahuel Yeri -posible reemplazante de Gil Romero si éste no se recupera. Ante la ausencia de Maciel, Pablo Becker cuenta con chances de ingresar desde el vamos, dado su buen desempeño (marcó el 1 a 0 ante Huracán).

Y por Sebastián Rincón, Gonzalo Verón y Nazareno Solís disputan un puesto.

Aldosivi formaría, entonces, con: Luciano Pocrnjic; Caín Fara, Leonel Galeano, Marcos Miers y Lucas Villalba; Gil Romero o Yeri; Federico Gino, Pablo Becker, Facundo Bertoglio; Verón o Solís, y Federico Andrada.

Además, viajaron: Fabián Assmann, Fernando Evangelista, Joaquín Indacoechea, Francisco Grahl, Franco Pérez, y Rodrigo Contreras.