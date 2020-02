Boston: "La gente ya no les cree nada y no quiere saber nada con los hermanos Lotero"

El Sindicato de los Pasteleros se mostró excéptico con el nuevo intento de los dueños de la confitería por recuperar la sucursal de calle Buenos Aires. "Esto es más de lo mismo: una mentira", sintetizaron.

Desde el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Starpyh) se mostraron escépticos con el nuevo intento de los dueños de la confitería Boston por recuperar la sucural que está en Buenos Aires al 1900 y descartaron que haya nuevas propuestas después del fracaso que tuvo lugar en la audiencia que se celebró el jueves en el Juzgado Civil y Comercial N° 16 de Mar del Plata.

"Los hermanos Lotero no trajeron ninguna propuesta. Ahora los van a citar para otra fecha pero es más de lo mismo. La gente ya no les cree nada y no quiere saber nada con ellos", sostuvo a 0223 Carlos Vaquero, el Secretario General del gremio.

El dirigente estimó que antes de fin de mes se materializará una nueva audencia judicial para definir el futuro de la sucursal de la Boston, que desde hace nueve meses permanece adminsitrada por una sindicatura, pero descartó que en esa instancia haya una propuesta distinta por parte de los dueños, quienes ya ofrecieron abonar un 50 por ciento de las indemnizaciones que les pertenecen a los empleados.

"Si ellos se arriman a la deuda y pagan todo es muy probable que puedan levantar la convocatoria que dispuso la Justicia pero esto es plata. Siguen con mentiras y estamos seguros de que no van a traer nada", expresó el sindicalista.

Vaquero consideró que "sería lo mejor que aparezca un inversor" que permita saldar los sueldos adeudados a los trabajadores de la confitería, que mantuvieron una extensa lucha hasta poder reabrir el local y sostener su funcionamiento tal como ocurre a la fecha.

"Ojalá que la Boston pueda seguir funcionando. La verdad que la sindicatura lleva realmente bien el negocio. Los chicos están trabajando, están cobrando sus sueldos y se está pagando como corresponde a los proveedores", destacó el máximo referente gremial de los pasteleros.

Los inconvenientes en la empresa Boston habían empezado en el invierno del 2017, con la falta de pago de los salarios. Tras meses de lucha y más de 70 despidos, en junio de 2018 se inició la toma del local de la calle Buenos Aires. Y finalmente, el 1 de junio de 2019, se materializó la reapertura de la sucursal de Buenos Aires, entre Moreno y Belgrano, cuando la Justicia la dejó en manos de un síndico y se la retiró temporiaramente a los hermanos Otero.