Círculo dejó pasar una gran chance de seguir escalando

El "Papero" le ganaba 2 a 0 a Desamparados que se lo empató en dos minutos. El conjunto de Alexis Matteo daba un paso gigante hacia la salvación y se acercaba al Hexagonal. La próxima semana visita a Juventud Unida de San Luis.

Dos minutos terminaron costándole carísimo a Círculo Deportivo. Porque si le hubieran hecho goles en el primer tiempo, no tendría nada que reclamarse, Desamparados había sido un poco más y convirtió en figura a Sergio Del Curto. Pero en el complemento, cuando ganaba 2 a 0 y tenía todo controlado, dos cabezazos de Bruno Rodríguez terminaron con la resistencia del capitán y el 2 a 2 definitivo tuvo sabor a poco en el "Guillermo Trama".

Aguantó cuando tuvo que aguantar, golpeó cuando tuvo que golpear. El primer tiempo de Círculo Deportivo fue perfecto porque tuvo varios puntos altos, en los dos lados. En un arco, Sergio Del Curto se encargó de cuidar el cero cuando Desamparados intentó aprovechar el viento a favor producto de la fuerte tormenta que azotaba en Otamendi. Porque Fredes primero y Astiz después, no perdonaron en el área rival y lo mandaron al descanso con un 2 a 0 que podía sonar exagerado.

Arrancó mejor la visita, el viento ayudaba y apostaron al remate desde afuera del área. Jofré y Sánchez hicieron lucir al capitán que agigantó su figura y empezó a dar confianza a sus compañeros. A Círculo le costaba agarrar la pelota y descansaba en el buen trabajo de Astiz para aguantar lejos del arco y ganar faltas. Pasando el cuarto de hora, se adelantó el local y el juego se emparejó. Lo tuvo Pájaro con una llegada por el lateral pero remató desviado y un gran cabezazo de Astiz fue bien despejado por Boiero.

Hasta que llegó un culto a la contundencia: a los 35', se juntaron Astiz y Ullúa por la derecha, el exCadetes llegó al fondo y la pinchó al segundo palo para que Leonardo Fredes la empalme de derecha y señale el 1 a 0. Para Desamparados fue un golpazo, fue con todo a buscar el empate con más empuje que ideas y tuvo un cabezazo de Rodríguez que murió en las manos de Del Curto. Y encima, a los 41', ganó una falta Astiz cerca del área, Leonardo ejecutó con precisión y el goleador de Lobería coronó su mejor presentación en este Federal A con un anticipo bárbaro para clavar en el palo izquierdo y asestar un golpe de nock out camino al vestuario.

El arranque del complemento, mostró a un Círculo maduro para no dejarse llevar por delante, para estar firme en la mitad de la cancha y siempre listo para salir rápido con la velocidad de Vértiz y Ullúa. Un desborde del "turbo" terminó en un cabezazo de Astiz que la bajó pero nadie llegó por adentro. Godoy empezó a meter mano y mandó a Montejano que le dio otra frescura y en la primera que tocó hizo un slalom para sacar un zurdazo que encontró bien parado a Del Curto.

De manera impensada, cuando no pasaba demasiado, Desamparados lo empató. Sí, por supuesto, antes lo igualó. Pero pasó todo en sólo 2'. A los 17', desbordó Jofré y metió un centro bárbaro para el cabezazo de Bruno Rodríguez que nada pudo hacer Del Curto. A los 19', el arquero sacó una pelota tremenda que se metiá en el ángulo derecho, de ese córner volvió a anticipar el "9" y en un abrir y cerrar de ojos quedó todo como al principio. Fue un baldazo de agua fría para el "Papero" que no podía reaccionar, hasta que logró atacar, ganó un córner y volvió al partido. En una segunda jugada, se juntaron Leonardo, Fredes y Corti y el remate del "Colo" fue desviado cuando tenía destino de red. Se volvió a afirmar el local y estaba más cerca. En un trámite abierto, de ida y vuelta, las mejores ocasiones eran para los de Matteo. Atlante sacó una media vuelta que rebotó en un defensor y se fue al córner, y de ese envío cabeceó libre Astiz que no le dio de lleno y la tiró apenas arriba.

La expulsión de Montejano parecía que podía dar un envión para los minutos finales, pero Desamparados empezó a manejar los tiempos y a jugar lejos de su arquero.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Nahuel Pájaro, Bruno Cabrera, Joaquín Solaberrieta y Sebastián Corti; Martín Prado; Enzo Vértiz, Leonardo Fredes, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 24' Matías Atlante por Fredes y 34' Luciano Pérez por Prado.

Desamparados (San Juan) (2): Juan Martín Boiero; Pablo Aguilar, Horacio Balbuena, Nelson Ibarlucea y Facundo Torres; Pablo Jofré, Leandro De Muner, Emanuel Décimo y Ariel Sánchez; Nelson Martínez y Bruno Rodríguez. DT: Víctor Godoy.

Cambios: ST 13' Matías Montejano por De Muner, 30' Jonathan Lastra por Martínez y 34' Agustín Callejas por Sánchez.

Goles: PT 35' Fredes (CD) y 41' Astiz (CD); ST 17' y 19' Rodríguez (D)

Incidencias: ST 33' expulsado Montejano (D).

Árbitro: Santiago Ascenzi, de Escobar.

Estadio: "Guillermo Trama".