Llega el primer Festival de Arte Joven al Faro de la Memoria

Se desarrollará este sábado a las 17, con entrada libre y gratuita, en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos ex- Esim.

Se realizará este sábado por la tarde en el predio del Faro de la Memoria el Primer Festival de Arte Joven , un evento musical "pensando por y para jóvenes" con entrada libre y gratuita.

Desde la organización del evento anticiparon que los jóvenes se expresarán a través de diversos géneros musicales, representados por: La Cultura está en el Barrio, Shitstem, Buenos Vampiros, Medo, Onmyshit, María del Mar, AGS, Wanda Mosqueira, Tomás Guajardo, Azul Tomasello, Juana Balduzzi Urquijo, Matías Tami. Además, mostrarán otras producciones artísticas como bodypainting, fotografía, indumentaria, maquillaje artístico, feria de artesanías y mucho más.

Haciendo hincapié en el derecho a la cultura, y la importancia de que los jóvenes cuenten con más lugares donde difundir su voz, el Colectivo Faro de la Memoria abre con este festival un espacio para la participación e invita a sumarse a quienes quieran hacer su aporte en la defensa y promoción de Derechos.

El festival, que tendrá lugar en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos ex- Esim de Avenida De los Trabajadores al 5700, no permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas. Los organizadores solicitaron colaborar con un alimento no perecedero para donar a distintas instituciones de la ciudad.