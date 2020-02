Adrián Barilari presenta “Canciones Doradas”

El cantante regresa a la ciudad para presentarse este viernes 7 de febrero en el espacio de avenida Juan B. Justo 620 en el mes en el que cierra su gira por todo el país.

Adrián Barilari, conocido por ser uno de los integrantes de la banda Rata Blanca, llega esta semana a Mar del Plata para presentar su disco solista Canciones doradas, grabado en el año 2007.

La banda que conforma la actual gira se halla compuesta por Norberto “Beto” Topini en batería, Guillermo De Medio en teclado y coros, Javier Bisione en bajo y coros, y Ariel Vergara en guitarra.

La cita se anuncia para este próximo viernes 7 de febrero en Abbey Road (Juan B. Justo 620). Las entradas anticipadas a la venta son limitadas: y se pueden comprar en La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Conex (San Martín 3263), BPM (Güemes 3096) y a través de articket.com.ar.

El disco Canciones doradas está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el setlist programado para esta gira, se encuentran temas como “I still have found” de U2, “Pretty woman”, “Lo haremos a mi modo” de Lenny Kravitz, “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi, “Doblando la curva” de Creedence, “I do it for you” de Bryan Adams, “Shook me all night long” de AC/DC, “Bad Love” de Eric Clapton, “Aún tengo blues”, “Quiero saber que es el amor”, entre otros covers y uno de los temas que lo lanzó a la fama como “Mujer Amante” y "Volviendo a Casa" de Rata Blanca.

En la primera etapa del 2019 Barilari realizó una gira por todo el país con 20 conciertos entre las cuales se destacaron los realizados en Rosario, Río Grande, Ushuaia, Dolores, Ayacucho, Laguna De Monte, Olavarría, San Vicente, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Casilda, San Luis, Mendoza, y Merlo.