Video: el temporal venció el techo e inundó la biblioteca de Playa Serena

La institución que depende de la Sociedad de Fomento del barrio sufrió "importantes" pérdidas materiales como consecuencia de las lluvias. Piden ayuda de la comunidad después de los daños.

El intenso temporal de lluvia se hizo sentir con fuerza en Playa Serena, donde la biblioteca que depende de la Sociedad de Fomento del barrio sufrió "importantes" pérdidas materiales como consecuencia de las inundaciones que se generaron por las filtraciones del techo.

"Nos provoca muchísima tristeza ver tantos libros de la manera que los estamos viendo porque esta biblioteca tuvo un resurgimiento en este último tiempo, de muchas voluntades, donaciones, y va a costar recuperar muchas cosas", expresó María Inés Benítez, titular de la entidad.

En declaraciones a 0223, la fomentista recordó que la biblioteca funciona desde 1976 sobre la calle 445 N° 350 y aseguró que el espacio "es el único de zona sur con estas características y con la cantidad de actividades que brinda". "Esto es terrible porque había muchísimas obras nuevas", aseveró.

Benítez recordó que la Sociedad de Fomento no cuenta con el convenio de contraprestación de servicio y remarcó que la obra de recambio de techo resulta un objetivo imposible de cumplir para sus escasos recursos.

"Entendemos que si no pedimos colaboración a la comunidad o a quien nos puedda ayudar cambiar le techo par que esto no vuelva a ocurrir, no vamos a tener otra alternativa", expresó, y agregó: "Solicitamos ayuda aunque sea con chapas para mejorar la situación de la biblioteca".