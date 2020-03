Alvarado recibió un "mazazo" en el Minella

El conjunto de Juan Pablo Pumpido tuvo una muy mala tarde y lo pagó carísimo. Independiente Rivadavia se aprovechó, golpeó tres veces en 15' y se llevó tres puntos de oro en Mar del Plata.

La alegría del triunfo en Platense le duró poco a Alvarado. Porque lo que necesitaba era ratificar esos puntos en el Minella, donde se jugará la permanencia en la categoría. Sin embargo, al igual que con Temperley tuvo una pálida presentación y sufrió la segunda derrota seguida como local al caer categóricamente 3 a 0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por la 21ra fecha de la Primera Nacional, en un mundialista vacío.

Los partidos sin público, hacen que parezca un entrenamiento y no genere demasiada emoción. Como pasa a los que lo vemos de afuera, también les debe suceder a los futbolistas, que tardan algunos minutos en entrar en ritmo de juego. Pocas veces, en los 45' iniciales, Alvarado e Independiente Rivadavia tuvieron la intensidad que un encuentro de esta magnitud merecía. Pareció que el local iba a llevárselo por delante cuando comenzó acelerando por las bandas y tuvo una buena corrida de Rinaldi que por poco no conectaron Rivero y Becker dentro del área. De a poco reaccionó la visita que no tuvo más ideas que probar con remates desde afuera del área que se perdieron, en su mayoría, muy por encima del travesaño. La cosa pudo cambiar si Fernando Ponce lograba esquinar un cabezazo libre tras un centro que fue al cuerpo de Aracena que sacó con las piernas, o cuando en el única aproximación seria de los mendocinos, Romero definía más abajo tras el pivoteo de Prudencio. Eso solo pasó en los 45' iniciales y se fueron al descanso con un 0 a 0 tan grande como el Minella.

El complemento no arrancó muy distinto, pero se notaba que Alvarado no quería resignar puntos en su casa. La más clara, otra vez, fue para Ponce que se quedó con un rebote tras un córner y perdió nuevamente el duelo con Aracena que puso su mano izquierda para rechazar el remate. Sin embargo, a los 10' llegó el mazazo. Una pelota a espaldas de Ponce le quedó a Marcioni, Degrá tapó bien pero el rebote salió para el medio, en la medialuna la agarró Marchioni y la ajustó contra el palo derecho del arquero que nada pudo hacer. El golpe lo sintió el dueño de casa que tardó en reaccionar, el autor del gol casi vuelve a marcar con un disparo de afuera que fue bien resuelto por Degrá.

Estaba más cerca Independiente del segundo que Alvarado del empate. Una salida en falso del arquero local con los pies casi le permite estirar la diferencia, pero el "uno" se repuso y sacó el remate de Marcioni. La revancha para el "7" llegó enseguida, centro de Negri, aparición del delantero por el segundo palo y 2 a 0 para la visita. El "torito" estaba para el cachetazo y la "Lepra" se lo pegó. Una pelota larga para Marcioni que se la quiso picar a Degrá, el arquero respondió bien pero Prudencio llegó antes que Fernández y apenas tuvo que empujar para un contundente 3 a 0 a los 27'. El resto estuvo de más, Alvarado ni siquiera se acercó a Aracena y los mendocinos estaban más que conformes con lo hecho.

Síntesis

Alvarado (0): Matías Degrá; Santiago Zurbriggen, Gabriel Fernández, Juan Alsina y Fernando Ponce; Nicolás Rinaldi, Pablo Ledesma, Matías Caro y Diego Becker; Santiago Giordana y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Cambios: ST 13' Gonzalo Lucero por Caro, 23' Leandro Navarro por Rinaldi y 31' Lucas Algozino por Becker.

Independiente Rivadavia (Mendoza) (3): Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Rodrigo Colombo, Franco Ledesma y Franco Negri; Julián Marcioni, Santiago Úbeda, Julián Marchioni y Pablo Palacio ; Juan Manuel Romero y Ángel Prudencio. DT: Matías Minich.

Cambios: ST 13' Lucas Fernández por Romero, 23' Franco Pérez por Palacio y 27' Sergio González por Marcioni.

Goles: ST 10' Marchioni (IR), 23' Marcioni (IR) y 27' Prudencio (IR).

Árbitro: Mario Negrete.

Estadio: José María Minella.